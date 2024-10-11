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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Cari açık dezenflasyon sürecine katkı sağlıyor

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#Cevdet Yılmaz#Cari Fazla#Bigpara
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Cari açık dezenflasyon sürecine katkı sağlıyor
Oluşturulma Tarihi: Ekim 11, 2024 12:05

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz "Azalan cari açık dezenflasyon sürecine katkı sağlamaya devam ediyor" dedi.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Azalan cari açık, makro finansal istikrarı güçlendirerek dezenflasyon sürecine katkı sağlamaya devam ediyor" dedi.

Yılmaz X hesabından bugün açıklanan cari işlemler verisi ile ilgili değerlendirmede bulundu.

Yılmaz açıklamasında şu konulara değindi:

"Azalan cari açık, makro finansal istikrarı güçlendirerek dezenflasyon sürecine katkı sağlamaya devam ediyor.

Dış ticaret açığındaki iyileşmeye hizmetler dengesinin de destek vermesiyle cari işlemler dengesindeki olumlu gidişatın 2024 yılı ağustos ayında da korunduğunu görüyoruz.

ari işlemler dengesi 2024 yılı haziran ve temmuz aylarından sonra ağustos ayında da 4,32 milyar dolar fazla verdi. 2024 yılı ağustos ayı itibariyle yıllıklandırılmış cari açık 11,25 milyar dolara geriledi.

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Makroekonomik ve finansal göstergelerden aldığımız olumlu sonuçlar, uyguladığımız Ekonomi Programımızın etkinliğini göstermektedir.

Dış ticaret açığımızdaki iyileşme ve hizmet gelirlerimizin artmasıyla cari açığın azalmaya devam etmesini ve 2024 yıl sonunda cari açığın milli gelire oranı için OVP’de öngördüğümüz yüzde 1,7 hedefimize rahatlıkla ulaşmayı öngörüyoruz."

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#Cevdet Yılmaz#Cari Fazla#Bigpara

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