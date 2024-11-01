Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz kalıcı ekonomik refah için hedeflerini açıkladı: 2026’da tek haneli enflasyon

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda 2025 yılı bütçe teklifinin geneli üzerindeki görüşmelerin ardından milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Konuşmasında kalıcı refah için enflasyonun düşürülmesinin elzem olduğunun altını çizen Yılmaz, bu kapsamda tek haneli enflasyon rakamlarına ulaşmayı hedeflediklerini hatırlattı.

TEK HANELİ ENFLASYONA 2026’DA ULAŞACAĞIZ

Programın ve bütçenin en önemli hedeflerinden birinin enflasyonu düşürmek olduğunu ifade eden Cevdet Yılmaz, son dört ayda enflasyonda 26 puandan fazla bir düşüş olduğunu kaydetti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bunun da önümüzdeki süreçlerde devam etmesini bekliyoruz ve gelecek yıl sonu itibarıyla yüzde 20’nin altında bir enflasyonu hedefliyoruz. 2026’da ise tek haneli bir rakamı hedefliyoruz. Hizmetlerde bir katılık var burada. Mallarda yüzde 40’lara yakın bir seviyeye geldi aslında. Temel mallarda yüzde 30’un altına düşen bir enflasyon söz konusu ama özellikle hizmet sektörlerinde bir katılık var. Bu katılık da zaman içinde kırılacak ve daha güçlü bir şekilde vatandaşımız bunu hissedecek. Temel mallarda, bazı mallarda bunu hissetmeye başladı vatandaşımız ama daha geniş anlamda da önümüzdeki aylarda bunu daha iyi hissedecek.”

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‘GAP EYLEM PLANINI AÇIKLAYACAĞIZ’

Yılmaz, Güneydoğu Anadolu Projesi’nin (GAP) geliştirileceğini de vurguladı. GAP kapsamında yeni bir eylem planı hazırladıklarını söyleyen Yılmaz, “Yakın bir gelecekte Şanlıurfa’da yeni GAP eylem planını ilan edeceğiz. DAP için de KOP için de DOKAP için de yaptık. Bu yeni eylem planlarını her birini ilgili bölgesinde, EKK’leri de o bölgelerde toplayarak, sivil toplumu, iş dünyasını da davet ederek bunları açıklayacağız. İlk açıklayacağımız da GAP eylem planı olacak” diye konuştu.

Yılmaz, Kur Korumalı Mevduat bakiyesinin geçen yıl 143 milyar dolarlara kadar çıktığı belirterek, “Şu anda 40 milyar doların altına inmiş durumda. Piyasalarda bir istikrarsızlığa yol açmadan kademeli, aşamalı bir şekilde KKM’yi düşürüyoruz” diye konuştu.

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OKUL TEMİZLİĞİNDE BİRAZ GECİKME OLDU

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Yılmaz, milletvekillerinin okul temizliğine ilişkin soruları üzerine şu açıklamayı yaptı:

“Türkiye’de 60 bin 487 okulumuz var. Burada 49 bin 578 kadrolu temizlikçi var. 30 bin Toplum Yararına Çalışma Programı’ndan tahsis ettik. 63 bin 777 kişi de iş gücü uyum programı dediğimiz yeni bir programla tahsis edildi. Dolayısıyla şu anda okullarımızın temizliği için 143 bin 355 personel görevlendirilmiş durumda. Geçen yıl bu sayı 110 bindi. Noktasal olarak bir okulda bir sorun çıkmış olabilir. Belki ilk başladığında biraz gecikme oldu. Şu anda bir problem olmaması gerekir.”

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ŞİMŞEK: BEKLENTİLER HER KESİMDE İYİLEŞİYOR

HAZİNE ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyon beklentilerinin toplumun her kesiminde iyileştiğini belirterek, “Kararlılıkla uyguladığımız programımızla enflasyon görünümü ve beklentilerdeki olumlu seyir devam edecek” diye konuştu. Bakan Şimşek, X sosyal medya hesabından Merkez Bankası Sektörel Enflasyon Beklentileri’ne ilişkin değerlendirmede bulundu. Paylaşımında enflasyon beklentilerindeki iyileşmeye işaret eden Şimşek, şunları kaydetti: “Enflasyon beklentileri toplumun her kesiminde iyileşiyor. Dezenflasyon sürecinin de etkisiyle 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi son 5 ayda hane halkında 8.9 puan, reel sektörde 6.5 puan ve piyasa katılımcılarında 5.8 puan geriledi. Kararlılıkla uyguladığımız programımızla enflasyon görünümü ve beklentilerdeki olumlu seyir devam edecek.”