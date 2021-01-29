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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gıda fiyatlarındaki artış için ağır ceza uyarısı!

29.01.2021 - 14:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gıda fiyatlarındaki artış için ağır ceza uyarısı! | Ekonomi Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu süreç içerisinde maalesef özellikle de esnaflarımızın gerek sebze de gerek meyve de vesaire; hatta hatta bakliyatta çok ciddi fiyat farklarının olduğunu görüyoruz. Ve bunun için de Ticaret Bakanlığımız yoğun bir çalışmanın içerisinde. Öyle zannediyorum ki önümüzdeki bir ay içerisinde biz bu işi çok daha kontrollü şekilde yürüteceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cuma Namazı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasından satırbaşları: 

Arkadaşlar bu konuda Bilim Kurulu'nun ifadeleri önem arz ediyor. Ama ben daha çok değerlendirmeleri vefatla ilgili yapıyorum. Vefat sayılarındaki düşüş beni ciddi manada ümitlendiriyor.

Mutasyonla ilgili bazı olumsuz gelişmeler var, doğru. Fakat onu da inşallah aşacağımıza inanıyorum.

Gerek okullarla alakalı, gerekse biliyorsunuz son dönemde bu restoranlarla ilgili, bütün bu açık mekanlarla ilgili bazı ekonomik gelişmeleri de göz önüne alarak adımlar atmaya ister istemez gayret ettik. Ve bu konuda şu anda lokantalarımızı vesaire biraz gözetleme gibi bir düşüncemiz var.

Fakat bu süreç içerisinde maalesef özellikle de esnaflarımızın gerek sebze de gerek meyve de vesaire; hatta hatta bakliyatta çok ciddi fiyat farklarının olduğunu görüyoruz. Ve bunun için de Ticaret Bakanlığımız yoğun bir çalışmanın içerisinde. Öyle zannediyorum ki önümüzdeki bir ay içerisinde biz bu işi çok daha kontrollü şekilde yürüteceğiz.

Vatandaşın ezilmesine tahammül edemeyiz. Beyaz ette, kırmızı ette aynı şekilde bu süreci takipte tutuyoruz.

Ben buradan bütün esnaflarıma sesleniyorum. Siz bu süreci böyle devam ettirecek olursanız çok ağır cezalar sizleri bulabilir. 

Lütfen yaptığınız işi hakkıyla yapın ve vatandaşımıza zulmetmeyin.

ELON MUSK İLE GÖRÜŞME

Ben bir arkadaşımızı görevlendirerek, Elon Musk ile irtibatta olacaklar. Ne yapabiliriz? Tabi bunu konuştuk. Tabi Elon, 2020 itibariyle dünyanın en zengini oldu. "Çok çalışıyorum" diyor. "Çok çalışınca da çok kazanıyorum" diyor.


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