Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan faiz mesajı | Ekonomi Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan faiz ile ilgili yaptığı açıklamada, "Biz yüksek faize halkımızı da çiftçimizi de ezdirmeyeceğiz. Bu faizler düşecek" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'de yapımı tamamlanan 100 tesisin toplu açılış töreninde açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

Menemen bana şimdiden 2023’ün müjdesini veriyor. Durmak yol yola devam. Kadın kardeşlerimize özellikle en kalbi duygularla selam, sevgi, saygılarımı sunuyorum. Gençler sizleri de selamlıyorum. İnşallah şimdiden 2023’e hazırlanıp sandıkları patlatacağınıza inanıyorum. Bugün güzel İzmirimizin güzel ilçesi Menemen’de sizlerle birlikte olmaktan memnuniyet duyuyorum.

Bizde biliyorsunuz laf ola beri gele yok. Biz sözü verdik mi verdik. Süratle bu deprem konutlarını bitirip teslim edeceğiz dedik. Zamanında da teslim ettik.

"YALANDAN BAŞKA SERMAYESİ YOK"

Toplam yatırım tutarı 2 milyar 250 milyon lirayı bulan bu konut ve dükkanların İzmir’imize hayırlı olmasını diliyorum. Hanım kardeşlerim Bay Kemal’in vurulacak yeri kalmadı. Yalandan başka sermayesi yok. Dürüstlük hak getire. Devlet olarak vatandaşlarımızın mağduriyetini ortadan kaldırma iradesine sahibiz. Mustafa Denizli Stadı'nı Altay ve Altınordu beraber kullanacaklar.

Kardeşlerim bugün burada şehrimize kazandırdığımız toplam yatırım bedeli 668 milyon lirayı bulan 100 eser ve hizmetin resmi açılışını gerçekleştiriyoruz. Tüm bu eser ve hizmetlerin ülkemize, şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. Emeği geçen bakanlıklarımızı kurumlarımızı mimarından işçisine herkesi tebrik ediyorum.

CHP ekibi ülke yandı bitti diye ortalığı birbirine katıyor. Bu ülke onların yönetimde sorumluluk üstlendiği dönemde gecelik yüzde 7500’leri bulan faizleri gördü mü? Bu ülke onların döneminde başbakanlığın önüne yazar kasa fırlatıldığı zamanları yaşadı mı? Bunları 18 yaş altı grup bilmez. Bu ülke onların döneminde bankaların içleri boşaltılarak milletin cebinden 100 milyarca doların çalındığı ihanetler gördü. Biz onlardan böyle bir ülke devraldık.

Geçmişte yıllarca çok ciddi çileler çekti milletimiz. Büyük atılımızın rahatsız ettiği malum çevreler rahat durmadı. Partimiz kapatmaya çalışmaktan sokakları karıştırmaya ekonomik sabotajlara kadar ellerinden gelen her şeyi yaptılar. Bu süreçte çalıştık çabaladık bir şeyi hiç aklımızdan çıkarmadık.

MERKEZ BANKASI REZERVLERİ 127 MİLYAR DOLAR

İktidara gelir gelmez IMF reçetelerini bir kenara bıraktık. IMF’yi bu ülkeden kim çıkardı. CHP’nin parti sözcü IMF ile el ele kol kola geziyor. Çünkü onlar IMF’nin dilinden anlar. Biz 23.5 milyar Dolar borcu Mayıs 2013’te ödedik ve gönderdik. Merkez Bankası’nın döviz rezervi 27.5 milyar dolardı şimdi 127 milyar dolar. Nereden nereye…

Attığımız her adımın ülkemize kazandırdığımız her eser ve hizmetin gerisinde Türkiye’yi kendi imkan ve gayretleriyle yoluna devam edebilecek bir ülke olma gayreti vardı. Dünya 5’ten büyüktür diyoruz ya işte ekonomide de aynısını söylüyoruz. IMF ve Dünya Bankası üzerinden küresel ekonomiyi haraca bağlayanlara dünya ekonomisi 5’ten büyüktür diyerek karşı çıkıyoruz.

YÜKSEK FAİZE HALKIMIZI DA ÇİFTÇİMİZİ DE EZDİRMEYECEĞİZ

Ülkemizdeki mandacı siyasetçiler ise bu kurtuluş mücadelesini tam tersi gibi göstermeye çalışıyorlar. Var güçleriyle üzerimize geliyor. Ne yaparlarsa yapsınlar bizi üretim, istihdam ve cari denge odaklı politikamızdan geri döndüremeyecekler. Biz yüksek faize halkımızı da çiftçimizi de ezdirmeyeceğiz. Bu faizler düşecek. Ülkemizin ihracatını 36 milyar dolardan aldık 216 milyar dolara çıkardık. Ülkemizi 2008 ve 2019 krizi yılları dışında hep büyüttük.

Şimdi gelirken traktörleri gördüm çiftçilerimizi gördüm Allah’ıma hamdettim. Türkiye dimdik ayakta ve istikrarla yoluna devam ediyor. Her alanda ülkemizi Cumhuriyet tarihinin en üst seviyesine çıkardık. Savunma sanayisinde yüzde 20’lerdeydik şimdi yüzde 80’e çıktık. Gelişmiş büyümüş zenginleşmiş ülkeler ne yapıyorsa onu kendi şartlarımıza uyarlayarak yeni bir yol haritası çizmektir. Ülkemizdeki mandacı iktisatçılar ve mandacı siyasetçiler, Türkiye'nin en büyük ekonomik kurtuluş mücadelesini tam tersi göstermeye çalışıyorlar. Bu mandacıların kendilerine sunulan hazır reçeteler dışında milletin hayrına bir eser üretme gayretleri de olduğu görüşmemiştir.

NE YAPARLARSA YAPSINLAR EKONOMİ PROGRAMIMIZDAN VAZGEÇMEYECEĞİZ

Yüksek faizmiş, düşük kurmuş, küresel siyaset ve para baronlarının şantajıymış… Bunların hiçbiri insanımızın aşından geleceğinden daha önemli değildir. Bu mandacılar var güçleriyle üzerimize geliyorlar ama ne yaparlarsa yapsınlar ekonomi programımızdan vazgeçmeyeceğiz. Döviz Kuru üzerinden karanlık senaryolar üretmeye çalışıyorlar, bu mandacıların ülke ve milletin hayrına bir eser üretme gayretleri olduğu da görülmemiştir.

Türkiye 1970’lerin 90’ların Türkiye’si değil. Mandacı iktisatçılar ve siyasetiler de kabak gibi ortada kalır. Biz bunu terörle, darbecilerle mücadelemizde gördük. Onların yanında kimler vardı kimler. Bugün faiz, kur, enflasyon üzerinden ahkam kesenlerin yarın havaya bakarak, ıslık çalarak başka mecralara yelken açacaklarından hiç kuşkunuz olmasın.

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