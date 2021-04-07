‹ Önceki Haber Merkez Bankası repo ihalesi tamamlandı Merkez Bankası repo ihalesi tamamlandı Sonraki Haber › Aramco yüzde 49 hisse satışı için görüşüyor Aramco yüzde 49 hisse satışı için görüşüyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan döviz ve faiz mesajı

07.04.2021 - 12:55 | Son Güncelleme :
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan döviz ve faiz mesajı | Ekonomi Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Enflasyonu yeniden tek haneye düşürmekte kararlıyız, bunu başaracağız. Faizleri de tek haneli rakamlara indirmekte kararlıyız" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda ekonomiye dair önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, faizleri tek haneli rakamlara indirmekte ve enflasyonu da düşürme konusunda kararlı olunduğunu duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

Son dönemde bir miktar artış gösteren enflasyonu yeniden tek haneye düşürmekte kararlıyız, bunu başaracağız. Faizleri de tek haneli rakamlara indirmekte kararlıyız.

Bankacılık sektörümüz büyüme ve kalkınmamızı destekleyen bir konumda bulunuyor. Bankacılık sektörümüz takipteki alacak oranı Şubat'ta yüzde 4 seviyesindedir. Bankacılık sektörünün döviz pozisyon açığı olmadığı gibi, yaklaşık 6 milyar dolar fazlası mevcuttur. Küresel değer zincirlerine önemli ölçüde enterge olduk.

Mart ayında ihracatta tüm zamanların rekorunu kırdık, ilk çeyrekte ihracatın ithalatı karşılama oranı da yüzde 82'ye ulaşarak cari açığımız azaltılmasında önemli katkıda bulundu.

Turizm sektörümüz ümit verici bir rezervasyon talebiyle karşı karşıyadır, salgın belirli seviyenin altına düştüğünde eskisinden çok daha güçlü bir turizm sektörüne sahip olacağımız görülüyor. 

Türkiye ekonomisi taşıdığı potansiyel ile daha nice büyük başarı hikayelerine imza atacaktır. Ekonomi reform paketi, bu başarı hikayesini daha yükseğe çıkaracak unsurlar içeriyor. Reformları açıkladığımız takvime uygun şekilde hayata geçireceğiz.

Kanal İstanbul ile ilgili hazırlıklarımızı büyük ölçüde tamamladık, projenin ÇED raporu tamamlandı. İsteseniz de istemeseniz de biz Kanal İstanbul'a başlıyoruz, yapacağız. Kanal İstanbul'un ihalesi yakında olacak, yaz aylarında temelini atıyoruz


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.418 Değişim: -0,19% Hacim : 17.477 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.402 07.04.2021 Yüksek 1.422
Açılış: 1.421
8,1528 Değişim: 0,08%
Düşük 8,1369 08.04.2021 Yüksek 8,1657
Açılış: 8,1462
9,7093 Değişim: 0,19%
Düşük 9,6545 08.04.2021 Yüksek 9,7106
Açılış: 9,6906
455,77 Değişim: 0,10%
Düşük 454,73 08.04.2021 Yüksek 456,27
Açılış: 455,31
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.