‹ Önceki Haber Avrupa Birliği 29. yıl dönümünü kutluyor Avrupa Birliği 29. yıl dönümünü kutluyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye rekor üstüne rekor kırmayı sürdürüyor

06.02.2021 - 17:09
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye rekor üstüne rekor kırmayı sürdürüyor | Ekonomi Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Türkiye salgın sürecinden en az kayıpla çıkması ve hedef büyütmesinde böyle bir plan vardır. G20 ülkeleri arasında 2020'yi pozitif büyümeyle kapatacak iki ülkeden biri Türkiye'dir. Sanayi üretimimiz rekor üstüne rekor kırıyor. Yeni üretim alanlarını özellikle genişletiyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malatya'daki Tohma Köprüsü'nün açılış törenine canlı bağlantıyla katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan "Türkiye salgın sürecinden en az kayıpla çıkması ve hedef büyütmesinde böyle bir plan vardır. G20 ülkeleri arasında 2020'yi pozitif büyümeyle kapatacak iki ülkeden biri Türkiye'dir. Sanayi üretimimiz rekor üstüne rekor kırıyor. Yeni üretim alanlarını özellikle genişletiyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

Eski haliyle ihtiyaca cevap veremeyen köprü nedeniyle 517 metrelik köprüyü şehrimize kazandırdık. Bölgede ticaretin ve turizm gelişmesine katkı sağlayacağına inanıyorum. Bu eserde emeği geçenleri tebrik ediyorum.

Türkiye kalkınma mücadelesindeki gecikmişliğin bedelini geri kalmışlık, fakirlik olarak ödemiştir. Cumhuriyetin ilk yıllarındaki kalkınma daha sonra akamete uğramıştır. Sanayi hamleleri birer birer kesilmiştir. Menderes'in başlattığı kalkınma harekatı darbe ile kesilmiştir. Özal yeni bir kalkınma başlatmıştır. Bu kalkınma ile ülkemiz siyasi kaosa sokularak yarım bırakılmıştır. Şehirlerimizin tamamını kısa sürede adeta şantiyeye çevirdik. 18 yılda Türkiye'nin çehresini değiştirdik. Hedeflerimizi sürekli büyüttük. Ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline getirmek için daha büyük projeler yöneldik.

REKOR ÜSTÜNE REKOR KIRIYORUZ

Türkiye salgın sürecinden en az kayıpla çıkması ve hedef büyütmesinde böyle bir plan vardır. G20 ülkeleri arasında 2020'yi pozitif büyümeyle kapatacak iki ülkeden biri Türkiye'dir. Sanayi üretimimiz rekor üstüne rekor kırıyor. Yeni üretim alanlarını özellikle genişletiyoruz. Ulaşımdan sulamaya kadar tüm alanlardaki yatırımlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. 

AKSAKLIKLARIN TELAFİSİNİ SAĞLIYORUZ

İnşaası süren yatırımlarımızı yakından izliyor, aksaklıkların eksikliklerin telafisini sağlıyoruz.

Biz bunları yaparken birileri ne diyor? Milletin karşısına çıkıp "İktidara gelirsek tüm projeleri durduracağız" diyorlar. Gezi olaylarında da karşımıza çıkıp tüm büyük projelerin durdurulması istenmişti. Ülkemize yönelik sinsi hesaplar içinde olan uluslararası spekülatörlerden terör örgütlerinden benzer gayeler çıktığını gördük. Türkiye'nin büyümesini ve güçlenmesini istemeyen kim varsa bu projelere saldırdı.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.527 Değişim: -0,50% Hacim : 27.893 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.527 05.02.2021 Yüksek 1.550
Açılış: 1.545
7,0564 Değişim: -1,11%
Düşük 7,0291 06.02.2021 Yüksek 7,1484
Açılış: 7,1358
8,5102 Değişim: -0,47%
Düşük 8,4591 06.02.2021 Yüksek 8,5826
Açılış: 8,5505
411,06 Değişim: -0,14%
Düşük 407,31 05.02.2021 Yüksek 413,11
Açılış: 411,63
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.