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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enflasyon canavarından kurtulma sürecine girdik

15.06.2024 - 12:45 | Son Güncelleme :
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enflasyon canavarından kurtulma sürecine girdik | Ekonomi Haberleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yayımladığı video mesaj ile vatandaşların Kurban Bayramı'nı tebrik etti. Konuşmasında ekonomiyle ilgili de mesaj veren Erdoğan, "Aşımıza, işimize, ekmeğimize ortak olan enflasyon canavarından kurtulma sürecine girdik. Enflasyonda yılın ikinci yarısından itibaren inşallah güzel neticeler alacağız." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Vasıl olduğumuz Kurban Bayramınızı gönülden tebrik ediyorum. Bu mübarek günlerin milletimize, İslam alemine ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini rabbimden niyaz ediyorum. Siyasette oluşan yumuşama ikliminin milletimizin tekrar kucaklaşmasına katkı sağladığını memnuniyetle müşahade ediyoruz. İnşallah hep birlikte gönül gönüle vererek bu bayramı tam anlamıyla bir kardeşlik şölenine dönüştüreceğimize inanıyorum" dedi.

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"ZAFER FİLİSTİN HALKININ OLACAK"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail vahşeti altındaki Gazzelilere de bayram mesajı gönderdi.

Erdoğan, "Gazze'de soykırımcı İsrail'in mezalimi altında idrak eden kardeşlerimin Kurban Bayramını yürekten tebrik ediyor acı çeken zulme ve her gün katliama uğrayan kardeşlerimizin de bir an önce huzura güven ve istikrar ortamına kavuşmasını diliyorum" mesajını paylaştı.

Erdoğan, Gazze'ye yardımların 55 bin tonu aştığını söyledi. İsrail’le olan tüm ticari işlemlerin durdurulduğunu hatırlattı. Filistin Devleti'nin tanınması için yoğun çaba sarf edildiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerine şöyle devam etti:

"Siyonist şebekenin tüm baskısına rağmen her platformda hakkı adaleti ve adaleti ve barışı savunuyor doğruları cesaretli haykırmaktan çekinmiyoruz. Çocuk katili İsrail’in ve destekçilerinin tüm barbarlıklarına rağmen zaferi inşallah Filistin halkının olacaktır"

'SİYASETTE NORMALLEŞME' MESAJI

Konuşmasında siyasette normalleşmeye ilişkin de mesaj veren Erdoğan, "Her zamankinden daha fazla gönül birliğine, kalp birliğine, dayanışmaya ihtiyacımız olan günlerden geçiyoruz." dedi.

Bayramlar, birlik, beraberlik, dayanışma ve kardeşlik duygularının en üst seviyede yaşandığı müstesna günlerdir. Bayramlar, yetimlerin, öksüzlerin garip gurebanın hatırlandığı, akrabalık ve komşuluk münasebetlerinin sıklaştığı, millet olarak birbirimize daha sıkı kenetlendiğimiz özel günlerdir.

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Koronavirüs salgını sebebiyle, maalesef komşuluk, akrabalık, dostluk ilişkilerimizde araya mesafeler girdi. Bayramlar vasıtasıyla bu mesafeleri kapatıyor, sıla-i rahimi daha çok hatırlıyoruz. Atalarımız ‘gözden ırak olan gönülden de ırak olur’ demişlerdir. Millet olarak her zamankinden daha fazla gönül birliğine, kalp birliğine, dayanışmaya ihtiyacımız olan günlerden geçiyoruz.

Siyasette oluşan yumuşama ikliminin milletimizin tekrar kucaklaşmasına katkı sağladığını memnuniyetle müşahede ediyoruz. İnşallah, hep birlikte gönül gönüle vererek bu bayramı tam anlamıyla bir kardeşlik şölenine dönüştüreceğimize inanıyorum. 

"ENFLASYONDA YILIN İKİNCİ YARISINDAN İTİBAREN NETİCE ALACAĞIZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomiyle ilgili de mesaj verdi. Dünyada yüksek seyreden enflasyonun endişe kaynağı olduğuna dikkati çekti. Yılın ikinci yarısından itibaren güzel neticeler alınacağını söyledi.

Erdoğan, mesajında şu ifadeleri kullandı:

Erdoğan, "Aşımıza, işimize, ekmeğimize ortak olan enflasyon canavarından kurtulma sürecine girdik. Enflasyonda yılın ikinci yarısından itibaren inşallah güzel neticeler alacağız. Salgın, savaşlar, küresel krizler gibi sebeplerle tekrar nüks eden enflasyon sorununu geçmişte olduğu gibi tek haneli rakamlara mutlaka indireceğiz" açıklamasını yaptı.

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TERÖRLE MÜCADELEDE KARARLILIK

Cumhurbaşkanı Erdoğan terörle mücadele konusunda da net mesajlar verdi.

Erdoğan, "Terörle mücadele konusunda elde ettiğimiz tarihi kazanımımızdan taviz vermemiz asla söz konusu değildir. 40 yıldır milletimizin kanını ve kaynaklarını sülük gibi emen bölücü terör belasına son verinceye kadar operasyonlarımızı devam ettireceğiz" dedi.

Erdoğan kutsal topraklarda hac ibadetini yerine getirenlerin dualarının kabul olmasını diledi. Bayramda yola çıkacak sürücülere de kurallara uymaları tavsiyede bulundu.

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