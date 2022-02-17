Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekonomide en güçlü döneme giriyoruz | Ekonomi Haberleri

"Türkiye ekonomide tarihinin en güçlü dönemine girmektedir" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Vatandaşlarımızı bugünkü sıkıntıların pençesinden Allah'ın izniyle kurtaracağız. Ülkemizin ayağına vurulan her pranga gibi faiz prangasını, döviz prangasını ve enflasyon prangasını parçalayıp atacağız" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Engelli Memur Ataması programına katıldı.

Programda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomiyle ilgili şunları söyledi:

Yeni bir tarihi hamlenin hazırlıkları içindeyiz. Ülkemizi hamlık dönemini geride bırakıp pişme dönemine geçirmek için verdiğimiz mücadelenin son adımındayız. Milletçe bu safhaya gelene kadar çok mücadele ettik, çok bedel ödedik, çok fedakarlık yaptık. Biz de uğraştık, didindik, çabaladık, kuyruğuna geldik. Dünyanın dengeleri, küresel sağlık krizleri ile bozulurken Türkiye yaptığı hazırlıkların karşılığını yatırımla, istihdamla alıyor. Elbette bizim de yaşadığımız sıkıntılar var. Bu sıkıntıların da üstesinden geleceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Hayat pahalılığı başta olmak üzere kimi konjektürel meselelerin bizi asıl araçlarımızdan geri bırakmasına izin veremeyiz.

TÜRKİYE EKONOMİDE TARİHİNİN EN GÜÇLÜ DÖNEMİNE GİRMEKTEDİR

Vesayetin gücünü nasıl kırdıysak, ekonomik tetikçilere nasıl izin vermediysek, terörün başını nasıl ezdiysek, vatandaşlarımızı bugünkü sıkıntıların pençesinden Allah'ın izniyle kurtaracağız. Programımızı adım adım uyguluyoruz. Ülkemizin ayağına vurulan her pranga gibi faiz prangasını, döviz prangasını ve enflasyon prangasını parçalayıp atacağız. Artık faiz tartışması gündemden önemli ölçüde düştü. Döviz kuru da istikrara kavuştu. Sıra da enflasyonu tek haneli rakamlara indirmek var. Turizm sezonunun açılmasıyla istihdam sayısı da hızla artacaktır. Siz karamsarlık aşılamaya çalışanlara sakın ha bakmayın. Türkiye, ekonomide tarihinin en güçlü dönemine girmektedir. Yaz aylarıyla birlikte bu tablonun olumlu etkilerini hep birlikte görmeye başlayacağız. Kimsenin bundan şüphesi olmasın.