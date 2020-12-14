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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan OECD’ye işbirliği çağrısı

14.12.2020 - 14:13
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan OECD’ye işbirliği çağrısı | Ekonomi Haberleri

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, kriz halinde hayata geçirilen işbirliği ve dayanışmanın kalıcı olmasını isteyerek, “Uluslararası işbirliği, gelişmekte olan ülkelerle mülteciler ve yerlerinden edilmiş kişileri önceleyerek yürütülmelidir. Bu konuda OECD’nin öncü bir rol oynaması gerektiğine inanıyorum” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı’nın (OECD) kuruluşunun 60’ıncı yıldönümü programına gönderdiği videomesajda şunları kaydetti:

DAYANIŞMA SERGİLİYORUZ

“Türkiye olarak, dengeli ekonomik büyüme ile kalkınmanın temini, refah ve istihdamın artırılması hedefleri doğrultusunda, OECD’de etkin bir işbirliği ve dayanışma sergiliyoruz.

Teşkilat 60 yıldır, hazırladığı anlaşmalar ve sözleşmelerle, iyi uygulama örnekleriyle, oluşturduğu standartlarla, paylaştığı tavsiye ve istatistiki tahlillerle küresel ekonomide önemli bir aktör olduğunu kanıtlamıştır.

Covid-19 salgını ne kadar kırılgan bir dünyada yaşadığımızı ve esasen birbirimizle ne kadar bağlı olduğumuzu bir kez daha göstermiştir.

Türkiye olarak bu dönemde insanımızın sağlığı için gereken tüm tedbirleri alırken, ekonomik faaliyetlerimizi aksatmamak için çaba harcadık. Ekonomik İstikrar Kalkanı ve Sosyal Koruma Kalkanı Paketleriyle girişimcimizin, esnafımızın, dezavantajlı kesimlerin yanında olduk.

OECD ÖNCÜLÜK ETMELİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı’nın (OECD) kuruluşunun 60’ıncı yıldönümü programına gönderdiği videomesajda şunları kaydetti:

DAYANIŞMA SERGİLİYORUZ

“Türkiye olarak, dengeli ekonomik büyüme ile kalkınmanın temini, refah ve istihdamın artırılması hedefleri doğrultusunda, OECD’de etkin bir işbirliği ve dayanışma sergiliyoruz.

Teşkilat 60 yıldır, hazırladığı anlaşmalar ve sözleşmelerle, iyi uygulama örnekleriyle, oluşturduğu standartlarla, paylaştığı tavsiye ve istatistiki tahlillerle küresel ekonomide önemli bir aktör olduğunu kanıtlamıştır.

Covid-19 salgını ne kadar kırılgan bir dünyada yaşadığımızı ve esasen birbirimizle ne kadar bağlı olduğumuzu bir kez daha göstermiştir.

Türkiye olarak bu dönemde insanımızın sağlığı için gereken tüm tedbirleri alırken, ekonomik faaliyetlerimizi aksatmamak için çaba harcadık. Ekonomik İstikrar Kalkanı ve Sosyal Koruma Kalkanı Paketleriyle girişimcimizin, esnafımızın, dezavantajlı kesimlerin yanında olduk.

OECD ÖNCÜLÜK ETMELİ

Salgın şartlarına rağmen hem kamu kuruluşlarımız hem özel sektörümüz yatırımlarını artırarak sürdürüyor.

Küresel sorumluluk bilinciyle uluslararası yardımlaşma ve dayanışmayı da asla ihmal etmiyoruz.  Türkiye olarak şimdiye kadar 156 ülke 9 uluslararası kuruluşa yardım sağladık.

Kriz halinde hayata geçirilen bu işbirliği ve dayanışmanın kalıcı olmasını temenni ediyorum. Kasım ayının sonunda tertiplenen çevrimiçi G20 Liderler Zirvesi’nde de değindiğim üzere, uluslararası işbirliği, gelişmekte olan ülkeler ile mülteciler ve yerlerinden edilmiş kişileri önceleyerek yürütülmelidir.  Bu konuda OECD’nin öncü bir rol oynaması gerektiğine inanıyorum.”


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