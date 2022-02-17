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Covid-19’un Almanya'ya maliyeti belli oldu

17.02.2022 - 16:04
Covid-19’un Almanya'ya maliyeti belli oldu | Ekonomi Haberleri

Korona virüs salgınının Almanya'ya 330 milyar Euro'ya mal olduğunu açıkladı. IFO Başkanı Clemens Fuest, “Büyük Buhran’dan bu yana yaşanan en kötü küresel ekonomik kriz” dedi.

Almanya’da Covid-19 nedeniyle yaşanan ekonomik krizin bilançosu açıklandı. Alman Ekonomi Araştırmaları Enstitüsü, korona virüsün Almanya’yı 330 milyar zarara uğrattığını bildirdi. IFO Başkanı Clemens Fuest, Avrupa'da ilk kez 2 yıl önce ortaya çıkan korona virüsün sonuçlarına atıfta bulunarak, "Bu, 1930'lardaki Büyük Buhran'dan bu yana yaşanan en kötü küresel ekonomik kriz" dedi. Fuest, hesaplanan kaybın yalnızca ekonomide olduğunu, eğitim alanındaki maddi kaybın henüz hesaplanmadığını belirtti.

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“MADDİ KAYBIN TELAFİSİ YILLAR ALACAK”

IFO Ekonomi Şefi Timo Wollmershauser ise salgının 2019'dan bu yana Alman ekonomisini yüzde 10 zarara uğrattığını ve kaybın telafisinin yıllar alacağını açıkladı. Wollmershauser ayrıca, "Covid-19 salgını olmasaydı Alman ekonomisi bu yıllarda yüzde 1,3 büyüyecekti" dedi.

Ülkede Covid-19 nedeniyle 2020 yılında Alman ekonomisinin yüzde 4,6 oranında daraldığı, 2021 yılında ise yüzde 2.8 oranında artış gösterdiği ancak Almanya’nın bu ekonomik yükselişe rağmen büyüme potansiyelinin altında kaldığı öğrenildi. Almanya Federal Hükümeti ise 2022 yılı için gayri safi yurtiçi hasılanın yüzde 3,6 oranında artmasının beklendiğini açıkladı.


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