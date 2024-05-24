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Citi: Türk piyasaları Rönesans’ın eşiğinde

24.05.2024 - 09:24 | Son Güncelleme :
Citi: Türk piyasaları Rönesans’ın eşiğinde | Ekonomi Haberleri

ABD’nin önde gelen bankalarından Citi’nin araştırma birimi Citi Resarch, Türkiye piyasası ile ilgili bir analiz kaleme aldı.

Analistler, Türkiye’de politika normalleşmesinin yatırımcıların Türk varlıklarına olan ilgisini artırdığını belirterek “Türk piyasaları Rönesans anının eşiğinde” değerlendirmesinde bulundu.

Aralarında Luis Costa ve İlker Domaç’ın da bulunduğu analistler tarafından yayınlanan notta, Merkez Bankası’nın (TCMB) doğru politika patikasında olduğu ve para politikasının piyasalar tarafında fiyatlanana göre daha uzun ve daha sıkı kalabileceği belirtildi.

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KURDA İSTİKRAR ŞARTI

Notta, yurt içi tüketici enflasyonunda daha iyi bir dengelenme anına yaklaştıkça dolar/TL kurunun daha fazla istikrar kazanacağı belirtildi.
Raporda, “Artık tüm derecelendirme kuruluşlarının politika normalleşmesini ve temel iyileşmeleri yansıttığını görüyoruz. Yaklaşan not gözden geçirmelerinin bir miktar yukarı yönlü baskı yaratması muhtemeldir. Bununla birlikte, Türkiye’nin kredi notunun esas olarak kurumsal ve siyasi riskler tarafından kısıtlandığını düşünüyoruz” değerlendirmesi yapıldı.

Analistler, Türk hisselerine yönelik değerlendirmelerinde ise bugüne kadarki güçlü sektör performansının hisse fiyatlarına yansıması sebebiyle bankalara karşı nötr olduklarını belirti.

BofA’DAN TL TAVSİYESİ

Öte yandan, ABD’nin önde gelen bankalarından Bank of America (BofA), geçen hafta Türk bankalarında hedef fiyatlarını yükseltmiş; al tavsiyesini korumuştu. Banka yayımladığı yeni notta ise, Türk lirasında uzun pozisyon tavsiyesinde bulundu.

BofA analistlerinin yayımladığı raporda, “Pozitif cari denge mevsimselliği ve sıkı parasal koşullar Türk lirası carry trade getirisini gelecek birkaç ayda destekleyecektir. Türk lirasında forward işlemleri üzerinden uzun pozisyondayız. Düşük carry ve yabancı sahipliği tahviller için olumlu ancak piyasa bizim tahminimize göre daha güvercin bir para politikası görünümüne sahip” denildi.

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Carry trade, daha genel anlamda dövizini TL’ye çevirip TL varlıklara yatırdığında çıkarken döviz cinsinden yüksek getiri elde edebilmekle ilgili bir kavram, aynı zamanda bir nevi ‘sıcak para’ anlamına geliyor.

FITCH’TEN TÜRK BANKALARI İÇİN OLUMLU RAPOR

ULUSLARARASI kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, geçen yılki seçim sonrasında Türkiye’de ortodoks politikaların uygulanmasının ardından, Türk bankalarının tahvil ihraçlarını artırmasının uluslararası yatırımcıların sektöre güvenindeki toparlanmayı gösterdiğini duyurdu.

Fitch, borçlanma aracı ihraçlarındaki arz fazlasının hâlihazırda sermaye benzeri borç ihracı maliyetlerini artırdığını fakat piyasaya erişimin belirgin bir biçimde artmasının bankaların kredi notu açısından olumlu olduğunu ifade etti.

Kuruluş, Türk bankalarının yakın dönemde yeniden finansman risklerinin azalacağına dair 2024 başında yaptığı tahminin, Türk bankalarının piyasaya erişiminin iyileşmesiyle tasdiklendiğini belirtti. Fitch ayrıca ABD’de bu yılki muhtemel faiz indiriminden önce yatırımcıların yüksek faiz oranlarından istifade edebileceklerini vurguladı.


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