Çip üreticileri bir günde 420 milyar dolar kaybetti

Haberin Devamı

Dünyanın en büyük çip üreticilerinin hisseleri, çip yapımında kullanılan makineleri üreten Hollandalı ASML'nin satış tahminlerini açıklamasının ardından 420 milyar dolar değer kaybetti. ASML, 2025 toplam net satışları için üst sınırını 40 milyar eurodan 35 milyar euroya (38 milyar dolar) düşürdüğünü açıkladı. ASML hisseleri kayıplarını genişleterek %5,0 düşerken bu 1998'den bu yana en büyük düşüş oldu.

Hollanda merkezli ASML'nin açıklaması, ABD'de işlem gören hisse senetlerinin ölçümünü üç aylık zirveye taşıyan yükselişi durdurdu. Nvidia, en yeni yapay zeka ürünüyle ilgili üretim sorunlarına ilişkin endişelerin azalmasıyla bu haftanın başlarında rekor bir kapanışa ulaştıktan sonra yaklaşık %5 düştü.

Yarı iletken üretim endüstrisi için yonga işleme ekipmanı tedarik eden Hollanda merkezli bir firma olan ASMI %2,3 düştü. Bir diğer çip ekipmanı üreticisi BE Semionductor %1,9 düştü.

Haberin Devamı

Hollanda borsasında işlem gören yarı iletken firması STMicroelectronics %1,2, Alman çip üreticisi Infineon ise %1,1 değer kaybetti. Fransız yarı iletken malzemeleri üreticisi Soitec ise %0,9 düştü.

ASYA'DA KAYIPLAR

Bu arada Asya’da Japon yarı iletken üretim firması Tokyo Electron’un hisseleri en büyük kayıpları kaydeden hisseler yaklaşık %10 düştü. Renesas Electronics %3′ün üzerinde düştü. TSMC %3,3, Hon Hai Hassas Sanayi (Foxconn) %1,6 değer kaybetti. Güney Koreli yonga üreticis SK Hynix, %1,6 düşüşle işlem gördü. Dinamik rastgele erişimli bellek yongaları için dünyanın en büyük üreticisi olan Samsung Electronics’in hisseleri ise %1,9 düştü.