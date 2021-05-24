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Çip sorunu sürüyor! Suzuki üretimi durduracak

24.05.2021 - 08:28 | Son Güncelleme :
Çip sorunu sürüyor! Suzuki üretimi durduracak | Ekonomi Haberleri

Suzuki Motor, yarı iletken çip tedarik sıkıntısı sebebiyle Japonya'daki üretimini geçici süre durduracağını açıkladı.

Dünya genelinde akıllı telefon ve tablet, 5G ağ ekipmanları ile oyun konsollarına yönelik artan çip talebi sonrası otomobil üreticilerinin tedarik sıkıntısı devam ediyor.

Kamu yayıncısı NHK'nin haberine göre, Suzuki Motor, Honşu bölgesinin Pasifik kıyısında yer alan Şizuoka eyaletindeki 3 tesisinde gelecek ay üretime ara verecek.

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En fazla 9 gün sürecek aranın, firmanın hangi modellerini etkileyeceği belirtilmezken, yıllık toplam üretim hedefini negatif etkileyeceği tahmin ediliyor.


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