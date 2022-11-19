Cinsiyet dengesi odaklı yatırım fonu desteği | Ekonomi Haberleri

Arya Girişimci Sermayesi Yatırım Fonu, Arya Kadın Yatırım Platformu, Türkiye İş Bankası ve Maxis işbirliğinde kuruldu.

Hürriyet gazetesinden Özge Esen'in haberine göre; Türkiye’de faaliyet gösteren cinsiyet dengeli girişimleri desteklemeyi hedefleyen Arya GSYF’nin detayları gerçekleşen basın toplantısında açıklandı. Gerek karar alma noktasında gerekse operasyonda cinsiyet dengesini gözeten girişimlere yatırım yapacak olan fon, bölgesel etki yaratan bir girişim sermayesi yatırım fonu olmayı amaçlıyor. Fonun minimum 10 milyon dolar büyüklüğe ulaşması da hedefleniyor.

FİNANSMAN ZORLUĞU

İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, “Fırsat ve cinsiyet eşitliğini sağlamak, kadınların toplumsal hayata, ekonomiye, girişimcilik ekosistemine daha fazla katılımına imkân veriyor. Türkiye’de kadın girişimcilerin karşılaştıkları en büyük zorluk finansmana erişim, fon bulma noktasında oluyor. Yaratıcı bir fikri, tecrübesi, özgüveni olan pek çok kadın inanıyorum ki finansal destek bulduğu takdirde kendi işini kuracaktır. Bu noktada kadın girişimcilere sağlanacak finansal, eğitsel ve mentorluk desteği büyük önem taşıyor. Ekonomiye kazandıracağımız daha fazla kadın girişimci demek daha fazla üretim, daha fazla istihdam, dolayısıyla ülke ekonomisine daha fazla katkı demektir” dedi.

‘PARANIN CİNSİYETİ YOKTUR’

Kadınların masanın her tarafında eksik olduğuna vurgu yapan Arya GSYF Kurucularından Ahu Serter ise, “Masada daha fazla kadın lazım. Az kadın girişimci var. Çünkü az kadın yatırımcı var. Kadınların parayla olan ilişkilerini daha iyi hale getirmeleri gerekiyor” şeklinde konuştu. Serter, 350 olan sayılarını iki sene içerisinde bin üyeye çıkacaklarını söyleyerek, melek yatırım ağı olarak bugüne kadar 5,4 milyon dolar yatırım yaptıklarını da belirtti. Serter, İş Bankası’nın desteğiyle iki seneden kısa bir süre içerisinde fon haline geldiklerini ifade ederek, “40’tan fazla kadın yatırımcımız var. Türkiye’nin en çok yatırımcısı olan girişim sermayesi fonu olacağız” diye konuştu.

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