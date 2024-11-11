Çinlilerin Avrupa satışları geriliyor

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Son olarak Çinli markalar Avrupa’da üst üste üçüncü ay düşüş yaşadı. Araştırma şirketi Dataforce’un verilerine göre, Çinli markalar eylül ayında Avrupa bölgesindeki elektrikli araç teslimatlarının yüzde 8.5’ini gerçeleştirdi. Bu oran, bir önceki yılın aynı döneminde yüzde 9.6 idi. Rapora göre, SAIC bünyesindeki MG markası satışlarda yüzde 28’lik kayıpla düşüşe öncülük etti. BYD’nin Avrupa’daki kayıtları ise eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yaklaşık yüzde 200 artarak 5 bin araca ulaştı. Diğer yandan, Eylül ayında Avrupa’da en çok satan elektrikli otomobiller sırasıyla Tesla Model Y ve Model 3 olurken, Skoda Enyaq üçüncü, Volvo EX30 ise dördüncü oldu. Öte yandan, benzer bir düşüş Çin’den ithal tüm otomobillere getirilen ilave yüzde 40’lık gümrük vergisi sonrası Türkiye’de de yaşanıyor. Öyle ki, Çinli markaların temmuzda yüzde 12’ye yaklaşan pazar payı ekim ayında yüzde 6’ya kadar geriledi.