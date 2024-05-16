Çinli alışveriş devine AB'de suçlama | Ekonomi Haberleri

AB'deki tüketici hakları grupları Çinli alışveriş uygulaması Temu'yu tüketicilere daha fazla para harcatmak için manipülatif uygulamalara başvurmakla suçluyor.

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi

Avrupalı ​​tüketici grupları Çinli alışveriş uygulaması Temu'yu, kullanıcıların daha fazla harcama yapmasını sağlamak için manipülatif teknikler kullanmakla ve AB teknoloji yasasını ihlal etmekle suçladı.

AFP'de yer alan habere göre en hızlı büyüyen uygulamalardan biri olan Temu, AB pazarına Nisan 2023'te girdi. Uygulama 27 ülkelik AB'de ortalama aylık yaklaşık 75 milyon aktif kullanıcıya sahip olduğunu söylüyor.

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Avrupa'nın BEUC tüketici hakları grubu Avrupa Komisyonu'na şikayette bulunurken, Fransa, Almanya ve İspanya da dahil olmak üzere Avrupa'daki 17 üye kuruluş da aynı şikayeti ulusal makamlara yaptı.

Temu'nun, AB'nin Dijital Hizmetler Yasası (DSA) olarak bilinen devasa çevrimiçi içerik yasasını ihlal ederek tüketicilerin çevrimiçi alışveriş sırasında özgür ve bilinçli kararlar verme yeteneğini bozduğuna veya zayıflattığına inanılıyor.

TEMU'DAN AÇIKLAMA: CİDDYE ALIYORUZ

AFP'ye açıklama yapan Temu yetkilileri ise şikayetin çok ciddiye alındığını ve kapsamlı bir araştırma yapacaklarını söyledi.

Temu yaptığı açıklamada, "Hizmetimizi geliştirmek ve eksiklikleri gidermek için birlikte çalışmaya istekliyiz. Şeffaflığa ve yürürlükteki tüm yasa ve düzenlemelere tam uyum sağlamaya kararlıyız" dedi.

Çinli PDD Holdings'in sahibi olduğu Temu, Avrupa'da zaten baskı altında. Alman tüketici grupları Temu'yu bu yılın başlarında benzer sorunlar konusunda uyardı. Ayrıca şirket Asya ve Amerika Birleşik Devletleri de dahil olmak üzere başka yerlerde de incelemelerle karşı karşıya kaldı. Güney Koreli yetkililer Nisan ayında Temu'yu sahte reklam ve adil olmayan uygulamalar şüphesiyle soruşturmaya başladı.

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