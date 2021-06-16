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Çin'le swap anlaşmasının büyüklüğü artırıldı

16.06.2021 - 09:20
Çin'le swap anlaşmasının büyüklüğü artırıldı | Ekonomi Haberleri

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile Çin Merkez Bankası arasındaki swap anlaşmasının büyüklüğü artırılırken; anlaşmaya söz konusu miktar TCMB hesaplarına girdi.

 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ile Çin Merkez Bankası arasında iki ülkenin finansal istikrarına destek sağlamak ve yerel para üzerinde ile ticareti kolaylaştırmayı amaçlayan swap anlaşmasının büyüklüğü artırıldı.

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TCMB'den dün akşam yapılan yazılı açıklamada 30 Mayıs 2019'da yapılan ikili para takası (swap) anlaşmasının büyüklüğünün 35.1 milyar TL ve 23 milyar yuan artırılarak, 46 milyar TL ve 35 milyar yuana yükseltildiği ifade edildi. Swap anlaşmasına söz konusu miktar dün itibarıyla TCMB hesaplarına girdi.


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