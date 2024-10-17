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Çin'in teşvikleri beğenilmedi

Güncelleme Tarihi:

#Çin#Teşvik#Bigpara
Çinin teşvikleri beğenilmedi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 17, 2024 08:15

Capital Economics'ten Ariane Curtis "Çin'in mali teşviklerinin büyük bir yayılma etkisi yaratması muhtemel değil" dedi.

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Capital Economics'ten Ariane Curtis, Çin'in mali teşviklerinin gelişmiş ekonomiler üzerinde büyük bir yayılma etkisi yaratmasının muhtemel olmadığını söyledi.

Curtis, beklenenden çok daha büyük bir paket olsa bile, “Çin'in trend büyümesinin bu on yılın sonuna kadar keskin bir şekilde yavaşlamasını engellemeyecektir” dedi.

Çin'in teşviklerinin küresel ticaret görünümünü destekleyebileceğini, ancak Çin'e yapılan ihracatın gelişmiş ekonomilerde GSYH içinde gelişmekte olan piyasalara kıyasla çok daha küçük bir pay oluşturduğunu belirten Curtis, Çin'in mali önlemlerinin yatırım ve tüketimi destekleyecek şekilde genişletilmesi halinde gelişmiş ekonomiler üzerindeki yayılma etkilerinin biraz daha büyük olabileceğini vurguladı.

Curtis ayrıca, tüketimi destekleyici önlemlerin Çin'in dezenflasyonist baskılarını azaltabilir ve ihracat fiyatlarının istikrara kavuşmasına yardımcı olarak gelişmiş ekonomilerde enflasyona katkıda bulunabileceğini de söyledi

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#Çin#Teşvik#Bigpara

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