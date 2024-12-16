Çin'in perakende satışları kasım ayında zayıfladı

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Ulusal İstatistik Bürosu (NBS), perakende satışlarının kasım ayında yıllık bazda yüzde 3 arttığını, ekim ayındaki yüzde 4,8'lik artışın sekiz ayın en iyi seviyesi olmasına rağmen yavaşladığını bildirdi.



Bu rakam, Bloomberg'in analistler arasında yaptığı ankette tahmin edilen yüzde 5,0'nin önemli ölçüde altında kaldı.

NBS ayrıca ulusal kentsel işsizlik oranının Kasım ayında yüzde 5 seviyesinde sabit kaldığını bildirdi.



Sanayi üretimi Ekim ayındaki yüzde 5,3'lük büyümeye kıyasla yüzde 5,4'te genel olarak yatay seyretti.



Pekin, son aylarda büyümeyi desteklemeyi amaçlayan bir dizi agresif önlem açıkladı. Bunlar arasında faiz oranlarında indirim, konut alımına ilişkin kısıtlamaların kaldırılması ve yerel yönetimlerin borç yükünün hafifletilmesi yer alıyor.

Ancak ekonomistler, Covid-19 salgınından bu yana tam olarak toparlanmakta zorlanan Çin ekonomisinin tam sağlığına kavuşması için iç tüketimi desteklemeyi amaçlayan daha doğrudan mali teşviklere ihtiyaç duyulduğu konusunda uyardı.



Pekin, bu yıl yüzde beş civarında resmi bir ulusal büyüme hedefi için çabalıyor. Yetkililer bu hedefe ulaşılabileceğine güvendiklerini ifade etseler de birçok ekonomist bu hedefin kıl payı kaçırılacağına inanıyor.

Uluslararası Para Fonu, Çin ekonomisinin bu yıl yüzde 4,8, gelecek yıl ise yüzde 4,5 büyümesini bekliyor.

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