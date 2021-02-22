Çin'in Latin Amerika ülkelerine kredi vermediği bildirildi | Ekonomi Haberleri

Çin'in, Kovid-19 salgınının etkisinde geçen 2020'de, son dönemde ekonomik ilişkilerini geliştirdiği Latin Amerika ülkelerine kredi vermediği bildirildi.

ABD'nin Boston Üniversitesi Global Kalkınma Politikası Merkezinin yayımladığı rapora göre, Çin Kalkınma Bankası ve Çin İthalat-İhracat Bankası, 2020'de Latin Amerika ülkelerine yeni kredi vermedi. Çinli kreditörler son 15 yılda ilk kez bölge ülkelerine ve şirketlerine yeni kredi sağlamadı.

Uluslararası Para Fonu (IMF) verilerine göre, Kovid-19 salgını Latin Amerika ve Karayip ülkelerinin ekonomilerinde yüzde 7,4 daralmaya yol açarken, hükümetler mevcut borçlarını çevirmekte sıkıntılarla karşılaşmıştı.

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Petrol ihracatçısı Ekvador ve Venezuela, petrol karşılığı borç tahvillerinin ödemesini ertelemek üzere anlaşmalar yapmıştı. Öte yandan Pekin yönetimi, 2020'de bölge ülkelerinden, soya fasulyesi, demir cevheri, gıda ürünleri başta olmak üzere 136 milyar dolarlık ithalat yaparken, Latin Amerika şirketlerine de 7 milyar dolarlık doğrudan yatırım gerçekleştirdi.

Çin, ayrıca salgın süresince Latin Amerika ülkelerine 215 milyon dolar değerinde tıbbi ve koruyucu malzeme yardımı sağladı.

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