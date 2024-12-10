Çin'in ihracatındaki büyüme sert düştü

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Çin Gümrük Genel İdaresi'nin verilerine göre, geçen ay ihracat yıllık bazda yüzde 6,7 artarak 312,3 milyar dolara çıktı ancak Ekim ayındaki yüzde 12,7'lik yükseliştn de oldukça düşük kaldı.



Bu oran, Bloomberg anketinde ekonomistlerin beklediği yüzde 8,7'den çok daha yavaş gerçekleşti.

Verilere göre, Ocak-Kasım döneminde ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,4 arttı. İthalat verileri ise %3,9′luk bir gerilemeylele Eylül 2023′ten bu yana en sert düşüşü kaydetti.



ING'nin Büyük Çin Baş Ekonomisti Lynn Song, "Çin'in ihracatı, 2024'te ekonominin en büyük yukarı yönlü sürprizi olabilir. Bu, Çin'in bu yıl 'yüzde beş civarında' büyüme hedefine ulaşmasının başlıca nedenlerinden biri" diye yazdı.



Analistler, sevkiyatlarda son dönemde görülen artışın, Trump'ın Çin mallarına uygulayabileceği olası gümrük vergilerinden kaçınmak için yabancı alıcıların yeni bir ticaret gerginliğinden korkmasından kaynaklandığını öne sürdü.



Song, "Önümüzdeki birkaç ayda ihracatta bir miktar ön yükleme görebiliriz ancak gümrük tarifesi müzakerelerinin sonucu şaşırtıcı derecede olumlu olmazsa, bunun ardından ivmenin zayıflaması muhtemeldir" diye yazdı.