‹ Önceki Haber Altında gündem mali yardım paketleri! Altında gündem mali yardım paketleri! Sonraki Haber › Borsa İstanbul'da tüm zamanların zirvesi Borsa İstanbul'da tüm zamanların zirvesi

Çin'in ihracatı beklentilerin üzerinde

14.01.2021 - 10:06
Çin'in ihracatı beklentilerin üzerinde | Ekonomi Haberleri

Çin'in ihracatı aralık ayında beklentilerin üzerinde artarken; ithalatın büyümesi de hızlandı.

Çin'in ihracatı aralık ayında dünya genelinde koronavirüsten kaynaklanan aksaklıkların Çin ürünlerine olan talebi artırmasıyla beklentilerin üstünde büyüdü.

Güçlü seyreden yuanın yurtdışındaki alıcılar için ihracatı daha pahalı hale getirmesi bile ihracattaki yükselişin önüne geçmedi.

Çin'de yurt içinde yaşanan güçlü toparlanma da Çinlilerin aralık ayında yabancı mallara olan iştahını artırdı. Çin'in ithalatı bir önceki aya göre daha hızlı büyüyerek, Reuters anketindeki beklentileri aştı.

DÜNYA BORSALARINDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Çin'in ihracatı Aralık'ta bir önceki yıla kıyasla yüzde 18.1 yükselirken, Kasım ayındaki yüzde 21.1'lik artışa kıyasla yavaşladı ancak yüzde 15 olan beklentileri aştı.

Çin'in Aralık ithalatı ise yıllık bazda yüzde 6.5 artarken, yüzde 5 olan beklentilerin üzerine çıktı. Kasım ayında kaydettiği yüzde 4.5'lik büyümeyi de geçti.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.561 Değişim: 0,08% Hacim : 17.937 Mio.TL Son veri saati : 14:12
Düşük 1.556 14.01.2021 Yüksek 1.568
Açılış: 1.567
7,3848 Değişim: -0,24%
Düşük 7,3685 14.01.2021 Yüksek 7,4582
Açılış: 7,4028
8,9938 Değişim: -0,07%
Düşük 8,9774 14.01.2021 Yüksek 9,0707
Açılış: 9,0004
436,57 Değişim: -0,67%
Düşük 435,43 14.01.2021 Yüksek 441,73
Açılış: 439,54
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.