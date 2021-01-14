Çin'in ihracatı beklentilerin üzerinde | Ekonomi Haberleri

Çin'in ihracatı aralık ayında beklentilerin üzerinde artarken; ithalatın büyümesi de hızlandı.

Çin'in ihracatı aralık ayında dünya genelinde koronavirüsten kaynaklanan aksaklıkların Çin ürünlerine olan talebi artırmasıyla beklentilerin üstünde büyüdü.

Güçlü seyreden yuanın yurtdışındaki alıcılar için ihracatı daha pahalı hale getirmesi bile ihracattaki yükselişin önüne geçmedi.

Çin'de yurt içinde yaşanan güçlü toparlanma da Çinlilerin aralık ayında yabancı mallara olan iştahını artırdı. Çin'in ithalatı bir önceki aya göre daha hızlı büyüyerek, Reuters anketindeki beklentileri aştı.

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Çin'in ihracatı Aralık'ta bir önceki yıla kıyasla yüzde 18.1 yükselirken, Kasım ayındaki yüzde 21.1'lik artışa kıyasla yavaşladı ancak yüzde 15 olan beklentileri aştı.

Çin'in Aralık ithalatı ise yıllık bazda yüzde 6.5 artarken, yüzde 5 olan beklentilerin üzerine çıktı. Kasım ayında kaydettiği yüzde 4.5'lik büyümeyi de geçti.

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