Çin'den yeni teşvik paketi: 1 milyon konut yenilenecek

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Çin'de yıllardır süren konut krizi büyümeyi olumsuz etkiledi ve ülke yönetimi 2024 için yüzde beş civarında bir hedef belirledi.

Konut Bakanı Ni Hong, perşembe günü yaptığı brifingde, Pekin'in yıl sonuna kadar beyaz liste projelerinin kredi ölçeğini dört trilyon yuana (562 milyar dolar) çıkaracağını söyleyerek yeni yardımlar önerdi.

Bu yılın başlarında duyurulan beyaz liste uygulaması, yerel yönetimleri, finansal destek sağlanacak konut projelerini önermeye ve bunların tamamlanmasını sağlamak için bankalarla işbirliği yapmaya zorluyor.

BİR MİLYON EV YENİLENECEK

Ni, "Kentsel gayrimenkul finansmanı koordinasyon mekanizması, uygun tüm gayrimenkul projelerini beyaz listeye dahil etmeye çalışmalıdır. Ek olarak bir milyon yıpranmış ev yenilenecek. Kentler ve köylerde birçok güvenlik tehlikesi yaşayan evler var ve insanlar yenilemek için can atıyor."

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Bakan Ni, bu adımın mevcut ticari konut stokunun eritilmesine yardımcı olacağını söyledi.

Çin yönetimi geçen ay ekonominin yeni sorunlarla boğuştuğu uyarısında bulunurken, yetkililer yıllardır büyümeyi artırmaya yönelik en büyük adımlardan birini temsil eden bir dizi teşvik paketini açıkladı.

Alınan önlemler arasında faiz oranlarında indirim, konut alımına ilişkin kısıtlamaların gevşetilmesi ve bankaların daha fazla kredi verebilmesi için nakit serbest bırakma hamleleri yer aldı.

Ancak büyük teşvik umutlarıyla gelen hızlı piyasa yükselişi, yetkililerin kurtarma paketi için belirli bir rakam vermekten veya planlardan herhangi birini ayrıntılı olarak açıklamaktan kaçınması nedeniyle sekteye uğradı.

Son aylarda bazı büyük şehirler de konut satın alma kısıtlamalarını hafifletti.

Son açıklama, Çin'in cuma günü üçüncü çeyrek büyüme verilerini yayınlamaya hazırlanmasının ardından geldi. Yine de Pekin, yüzde beş hedefine ulaşacağından "tam olarak emin" olduğunu söyledi.