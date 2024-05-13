Çin'den uzun vadeli tahvil satışı | Ekonomi Haberleri

Çin bu hafta uzun vadeli tahvillerin ilk partisini satacağını açıkladı

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi

Çin Maliye Bakanlığı, Çin'in bu hafta ilk parti uzun vadeli tahvil satmaya başlayacağını duyurdu. Bakanlığın internet sitesinde yayınlanan bir duyuruya göre, merkezi hükümet 138 milyar dolardan fazla borcun satışının bir parçası olarak Cuma günü 30 yıllık tahvil ihraç etmeye başlayacak. Vadesi 20 yıl ve 50 yıl olan diğer tahviller sırasıyla 24 Mayıs ve 14 Haziran'da satışa çıkacak. Maliye Bakanlığı ihraç edilecek tahvil sayısını belirtmedi.

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Avustralya ve Yeni Zelandalı Bankacılık Grubu olan ANZ Bank'tan Xing Zhaopeng Bloomberg'e, tahvil satışlarının bu büyüme rakamını yüzde bir puan artırmasının beklendiğini söyledi.

Hang Seng Bank China'nın baş ekonomisti Dan Wang, AFP'ye verdiği demeçte, "Böyle bir ihracın ana sonucu, yerli bankalara sermaye takviyesi yapmak olacaktır çünkü bu tahvillerin çoğu bankalar tarafından tutulacaktır. Yeni banka kredisi ihracındaki daralma göz önüne alındığında, gelecekte daha fazla uzun vadeli tahvil ihracını görmemiz muhtemel. Bu, piyasadaki likidite sorununu çözmeye yardımcı olmayacak, ancak yalnızca hükümet projelerinin uzun vadeli finansman maliyetini düşürecek" dedi.

Çin ekonomisi, emlak piyasası krizi ve özellikle gençler arasında yüksek işsizlik gibi bir dizi ekonomik zorluklarla karşı karşıya.

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