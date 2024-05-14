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Çin'den Tesla'ya dev tesis için onay

14.05.2024 - 11:26 | Son Güncelleme :
Çin'den Tesla'ya dev tesis için onay | Ekonomi Haberleri

ABD'li otomobil üreticisi Tesla'ya ikinci farikası için Çin'den izin çıktı. Tesla bu fabrikada enerji depolama bataryaları üretecek.

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi 

ABD’li otomobil üreticisi Tesla, Çin’deki ikinci fabrikası için inşaat ruhsatını aldı. Shanghai Pilot Serbest Ticaret Bölgesi Lingang Özel Alanı’nın yönetim komitesine göre, söz konusu proje, Tesla’nın ABD pazarı dışındaki ilk büyük enerji depolama fabrikası olacak.

Fabrikanın 2025’in ilk çeyreğinde seri üretime geçmesi bekleniyor. Mega fabrikada ilk aşamada yılda yaklaşık 40 GWh enerji depolama kapasitesine sahip 10 bin ticari amaçlı enerji depolama bataryasının üretilmesi planlanıyor. Bu bataryaların her biri 3 MWh’den fazla enerji depolayabilecek. 200 bin metrekarelik bir alanı kapsayan proje 1 milyar 450 milyon yuanlık (yaklaşık 200 milyon 356 bin dolar) yatırımla gerçekleştirilecek.


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