Çin'den son 1,5 yılın en yavaş büyümesi

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Pekin Ulusal İstatistik Bürosu (NBS), ekonominin üçüncü çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4,6 büyüdüğünü ve Çin'in katı sıfır Kovid politikasından çıktığı 2023 başından bu yana en yavaş büyüme olduğunu bildirdi.

Rakamların açıklanmasının ardından devlet medyası, ülkenin önde gelen bankalarının bu yıl ikinci kez yuan mevduatlarına uygulanan faiz oranlarını düşürdüğünü bildirdi.

Çin, son haftalarda dünyanın ikinci büyük ekonomisini canlandırmak için bir dizi önlem açıkladılar ve yıllık yüzde beş büyümeyi hedefliyorlar.

Pekin, yıllık büyüme hedefine ulaşma konusunda tam güvene sahip olduğunu söyledi ancak ekonomistler, faaliyetlerin canlanması ve iş dünyası güveninin yeniden sağlanması için daha doğrudan mali teşviklere ihtiyaç duyulduğunu söylüyor.

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Son haftalarda yetkililer, ekonomiye nakit akışı sağlamak için faiz indirimleri ve konut alımına ilişkin kısıtlamaların gevşetilmesi gibi bir dizi önlem açıkladı.

Ancak yatırımcılar, Pekin'in ekonomisini uzun vadeli büyümeyi sürdürebilecek tüketim odaklı bir modele nasıl dönüştüreceğine dair daha fazla ayrıntı talep ediyor. Bu yüzden kurtarma paketi için belirli bir rakam vermekten veya vaatlerin ayrıntılarını açıklamaktan kaçınılmasıyla piyasalarda iyimserlik azaldı.

EMLAK SEKTÖRÜ KRİZDE

Uzun süredir büyümenin temel itici gücü olan ancak şu anda borç batağına saplanmış olan gayrimenkul sektöründeki uzun süreli kriz, büyük bir baş ağrısına yol açtı.

Yetkililer, perşembe günü, tamamlanmamış konut projelerine yönelik kredi miktarının 500 milyar doların üzerine çıkarılacağını söyledi.

Yetkililer ayrıca emlak sektöründeki faaliyetleri canlandırmak amacıyla bir milyon evin yenilenmesini kolaylaştırma sözü verdi.

SPI Asset Management yönetici ortağı Stephen Innes, bir notta, Pekin'in emlak piyasasını istikrara kavuşturmak için daha fazla gürültü yaparak laf cambazlığı yapmaya çalıştığını söyledi ve "Brifing ilerledikçe tüccarların pek de heyecanlı olmadığı ortaya çıktı" dedi.

Innes, "Ancak dürüst olalım, Çin'in mülkiyet karmaşası birkaç konuşma ve yarım yamalak önlemlerle düzeltilebilecek bir şey değil" diye ekledi.

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Son aylarda bazı büyük şehirler konut satın alma kısıtlamalarını hafifletti. Bunlardan biri de güneybatıdaki Sichuan eyaletinin başkenti Chengdu ve kuzeydeki liman kenti Tianjin.

Çin'in ekonomik büyümesi aynı zamanda iç harcamalardaki yavaşlamadan da olumsuz etkileniyor. Tüketicilerin tedirginliği ülkeyi deflasyona sürükleme tehlikesi yaratıyor.

Enflasyonun temel ölçütlerinden biri olan Eylül ayı tüketici fiyat endeksi beklentilerin altında kaldı ve bu durum talebin zayıflığının devam ettiğini gösteriyor.