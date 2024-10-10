Çin'den piyasalara 71 milyar dolar

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Çinli yetkililer, Covid kısıtlamalarının sona ermesinden bu yana büyümeyi yeniden canlandırmak ve iş faaliyetlerini tekrar rayına oturtmak için mücadele ederken, geçen ay faiz oranlarında indirimlerden ev satın alma kurallarının gevşetilmesine kadar çeşitli teşvik politikaları açıkladılar.

AFP'nin haberine göre bu yeni teşvikler, yetkililerin nihayet ekonomiyi yıllardır etkileyen sorunlar, özellikle de emlak borcu krizi ve durgun tüketici harcamaları konusunda bir çözüm bulacağı yönündeki yeni umutlarla Şanghay ve Hong Kong hisse senetlerinde yangına neden oldu. Bu coşku, daha önce açıklanan önlemlerle ilgili herhangi bir ayrıntı verilmemesiyle salı günü sona erdi.

Ancak Perşembe günü merkez bankası, firmaların hisse senedi satın alabilmeleri için nakite erişmelerini sağlayacak 500 milyar yuan (70,6 milyar dolar) değerinde bir takas tesisi açtı. Çin merkez bankası sermaye piyasasının sağlıklı ve istikrarlı gelişimin" teşvik etme planları hakkında da detay verdi.

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Şirketlerin hazine tahvilleri ve merkez bankası bonoları gibi yüksek kaliteli likit varlıklar için teminat olarak hisse senetleri, tahviller ve diğer varlıkları kullanmalarına izin verileceği belirtildi. Programın duruma göre daha da genişletilebileceği ifade edildi.

Şanghay hisseleri erken işlemlerde yüzde 1'in üzerinde yükselirken, Hong Kong hisseleri yüzde 2'den fazla değer kazandı.

ÇİN'DEN EKONOMİYİ CANLANDIRMA TEŞVİKLERİ

Bu önlemler ilk olarak geçen ay, piyasalarda yüzde 20'nin üzerinde artışa yol açan bir dizi teşvik önlemiyle birlikte duyuruldu.

Pekin geçen ay finans kuruluşlarına verilen bir yıllık kredilerdeki faizi düşürdü, kredi verenlerin elinde tutması gereken nakit miktarını azalttı ve mevcut ipoteklerdeki faiz oranlarını düşürmeye yöneldi.

Çin, emlak sektöründe uzun süredir devam eden kriz, kronik düşük tüketim, gençler arasında yüksek işsizlik oranı ve yerel yönetimlerin artan borcu gibi çok sayıda sorunla karşı karşıya.

Bir zamanlar büyümenin temel itici gücü olan konut piyasasını desteklemek amacıyla Şanghay, Guangzhou ve Shenzhen gibi bazı büyük şehirler de konut satın alma konusundaki kısıtlamaları hafifletti.

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Ekonomist Zheng Shanjie bu hafta Pekin'in hedefine ulaşacağından tamamen emin olduğunu söyledi ve "Ayrıca istikrarlı, sağlıklı ve sürdürülebilir kalkınmayı sürdürme konusunda da güvenimiz tamdır" diye ekledi.