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Çin'den faiz kararı

Güncelleme Tarihi:

#Çin#Faiz#Merkez Bankası
Çinden faiz kararı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 25, 2024 09:21

Sıkıntılı ekonomiyi canlandırmayı amaçlayan bir dizi yeni önlemi duyuran Çin Merkez Bankası, bir gün sonra da faiz oranında indirime gitti.

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Çin Halk Bankası'nın internet sitesinden yapılan açıklamada, orta vadeli kredi imkânının (finans kuruluşlarına verilen bir yıllık kredilerin faizi) yüzde 2,3'ten yüzde 2,0'ye düşürüldüğü belirtildi. Faiz oranı en son temmuz ayında düşürülmüştü.

Dünyanın ikinci büyük ekonomisi, pandemi sonrası büyük bir heyecanla beklenen toparlanmayı henüz başaramadı. Hükümet 2024'te yüzde beş büyüme hedefi koydu. Analistler, ülkenin karşı karşıya olduğu olumsuzluklar göz önüne alındığında bunun iyimser bir tahmin olduğunu söylüyor.

Merkez bankası başkanı Pan Gongsheng, Pekin'de düzenlediği basın toplantısında, bankanın büyümeyi artırmak için bir dizi önlem alacağını söyleyerek tüketim ve yatırımın genişlemesini teşvik etme sözü verdi.

Bu önlemler arasında bankaların rezervlerinde tutmaları gereken nakit miktarının azaltılması ve mevcut ipotekler için faiz oranlarının düşürülmesi de yer aldı.

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#Çin#Faiz#Merkez Bankası

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