Çin'den ekonomiyi canlandırmak için dev hamle

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Çin'in üst düzey milletvekilleri, Pekin'de ekonomi ile ilgili beklenen önemli bir toplantıyı tamamladı. Toplantının ardından devlet medyasında yer alan habere göre, Pekin yönetimi yerel yönetimler için borç tavanının 840 milyar dolar artırılmasına yönelik bir teklifi onayladı.

APF'de yer alan habere göre yayıncı kuruluş CCTV, bu adımı Çin'in son yıllardaki en güçlü borç azaltma önlemi olarak nitelendirerek, söz konusu adımın "yerel yönetimlerin ekonomiyi daha iyi geliştirmesi ve halkın geçim kaynaklarını koruması için alan açacağını" sözlerine ekledi.

Bu kararın, ABD'de başkan seçilen Donald Trump ile artan ticaret gerginliği ihtimalini göz önünde bulunduran Çin ekonomisine yeni kaynaklar sağlayacağı açıklandı.

Devlet yayın kuruluşu CCTV, söz konusu adımın yerel yönetimlerin borç limitini altı trilyon yuan artıracağını, bunun mevcut gizli borçların yerine kullanılmak üzere kullanılacağını, böylece yerel yönetimlerin ekonomiyi daha iyi geliştirmeleri ve halkın geçim kaynaklarını korumaları için alan açılacağını söyledi.

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Maliye Bakanı Lan Fo'an, Pekin'de düzenlediği basın toplantısında, "Bu altı trilyon yuanlık borç tavanı üç yıl içinde düzenlenecek. Yerel yönetimlerin her türlü gizli borcunu yenilemesine destek olmak amacıyla" 2024'ten 2026'ya kadar artırılacak." dedi.

Geçtiğimiz ay önerilen bu hamle, yetkililerin kullanılmayan arazilerin geliştirilmesi için daha fazla borçlanmalarına olanak tanıyacak ve emlak piyasasını uzun süredir devam eden durgunluktan çıkarmayı amaçlıyor.

Pekin'in 2060 yılına kadar ekonomisini karbondan arındırma sözünü yerine getirmesiyle birlikte, yasa koyucular ayrıca "karbon nötrlüğünü teşvik etmek" için yeni bir enerji yasasını onayladı.

Trump, seçim kampanyası sırasında Çin mallarına cezai gümrük vergileri koyma sözü vermişti. Bu, halihazırda uzun süredir devam eden bir konut krizi ve durgun tüketimle boğuşan dünyanın ikinci büyük ekonomisi için daha fazla sıkıntıya yol açacak bir durum.

TRUMP'IN DURUMUNU DEĞERLENDİRMEK

ING'nin Büyük Çin Baş Ekonomisti Lynn Song, başlangıçta ekim ayı sonuna planlanan bu haftaki toplantının, politika yapıcılara olası bir Trump zaferini ele alma fırsatı vermek amacıyla muhtemelen ertelendiğini söyledi. Lynn "Bizim görüşümüze göre Trump'ın zaferiyle daha geniş bir politika destek paketinin olasılığı bir miktar artacak" diye ekledi.

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UOB Kay Hian Wealth Management'ın CIO'su Qi Wang, X.'te yaptığı açıklamada, "Trump'ın zaferi Çin için pek de kötü değil çünkü bu durum Pekin'e daha büyük bir teşvik için 'baskı' yapabilir" dedi.

Pekin, Eylül ayında ekonomik faaliyeti canlandırmayı amaçlayan faiz indirimleri ve bazı konut satın alma kısıtlamalarının hafifletilmesi gibi bir dizi önlemi açıklamaya başladı ancak analistler şimdiye kadar ayrıntıların açıklanmamasından yakındı.

Natixis'in kıdemli ekonomisti Gary Ng, "Potansiyel teşvik miktarı daha büyük olabilir, ancak baskı da aynı şekilde. Piyasa hala istediği ekonomik canlanmayı yakalayamayabilir" uyarısında bulundu.