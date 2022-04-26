Çin'den destek mesajı geldi! Piyasalar moral buldu | Ekonomi Haberleri

Çin Merkez Bankası, ekonomiyi desteklemek için ihtiyatlı para politikasının güçlendirileceğini açıkladı. Küresel piyasalar bu açıklamalarla moral buldu.

Çin Merkez Bankası'ndan (PBOC) ekonomiye yeni destek mesajı geldi. Banka, salgından etkilenen sektörler ve küçük ölçekli şirketler başta olmak üzere reel ekonomiyi desteklemek için ihtiyatlı para politikasının güçlendirileceğini açıkladı.

Çin Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada sağlıklı ve istikrarlı finansal piyasaları teşvik edeceklerini ve uygun parasal ve finansal ortam sağlayacaklarını belirtti.

DÜNYA BORSALARINDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Küresel Borsalar Çin Merkez Bankası’nın ekonomiye destek verme sözü sonrası moral bularak yükselişe geçti.

Etiketler