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Çin'den Alibaba'ya rekor para cezası

12.04.2021 - 09:35
Çin'den Alibaba'ya rekor para cezası | Ekonomi Haberleri

Çin hükümeti, Alibaba'ya 2.75 milyar dolar ile rekor ceza verdi.

Çin hükümeti dünyanın en büyük e-ticaret sitelerinden Alibaba'ya rekor miktarda para cezası verirken, şirketin CEO'su Daniel Zhang, tüccarlarla münhasırlık anlaşmalarında yapılacak değişikliklerin operasyonlara önemli bir etkisi olmayacağını söyledi.

Çin Devlet Piyasa Düzenleme Kurumu (SAMR) Cumartesi günü Alibaba'ya piyasadaki hakim konumunu kötüye kullandığı gerekçesiyle 2.75 milyar dolar ile rekor para cezası verdi.

Alibaba Group Holdings hisseleri Hong Kong'daki işlemlerde şirket için önemli bir belirsizlik kaynağının ortadan kalkmasıyla yüzde 9 yükseldi.

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Alibaba Group'un kurucusu Jack Ma geçen yıl Ekim'de Çin'in piyasa düzenleme sistemini eleştirmiş ve bu gelişmenin ardından Ma'ya ait şirketler sıkı denetim altına alınmıştı.

Zhang medya ve analistlere yönelik online konferansta yaptığı açıklamada, şirketin platformlarında tüccarların giriş engellerini ve işletme maliyetlerini azaltmak için önlemler getireceğini söyledi.

Alibaba yöneticileri, Cumartesi günü açıklanan 18 milyar yuan (2.75 milyar dolar) ile rekor seviyedeki para cezasına ve düzenleyicilerin açıkladığı önlemlere rağmen, hükümetin şirkete yönelik desteğinden emin olduklarını söyledi.


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