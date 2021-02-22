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Çin'den ABD'ye 'yeni sayfa' açma çağrısı

22.02.2021 - 09:25
Çin'den ABD'ye 'yeni sayfa' açma çağrısı | Ekonomi Haberleri

Çin, ABD ilişkilerinde yeni bir sayfa açma çağrısında bulundu.

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, ABD ve Çin'in ikili ilişkilerini düzeltmeleri durumunda iklim değişikliği ve koronavirüs salgını gibi konularda birlikte hareket edebileceklerini söyledi.

Wang, iki ülke arasındaki ilişkilerin durma noktasına geldiği ABD eski Başkanı Donald Trump sonrası dönemde yapıcı görüşmeleri yeniden başlatmak için Beijing'in hazır durumda olduğunu söyledi.

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Wang, Washington'a Çin menşeili ürünlere gümrük vergisi uygulamayı bırakması ve Çinli teknoloji şirketlerine karşı kendi ifadesiyle anlamsız baskıyı durdurması çağrısında bulunurken bu adımların iki ülke arasındaki işbirliğini oluşturmak için "gerekli koşullar" olduğunu ifade etti.

Wang ayrıca Washington'a Çin'in temel menfaatlerine saygı duyma, hükümetteki Komunist Parti'yi "karalama" çabalarına son verme, Beijing'in iç işlerine karışmayı sonlandırma ve Tayvan'daki ayrılık yanlısı gruplarla "işbirliği" yapmayı durdurma çağırında bulundu.


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