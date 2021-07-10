‹ Önceki Haber Ekonomistler değerlendirdi: Cari açıkta iyileşme sürecek Ekonomistler değerlendirdi: Cari açıkta iyileşme sürecek Sonraki Haber › Fed: Enflasyon görünümüne ilişkin riskler arttı Fed: Enflasyon görünümüne ilişkin riskler arttı

Çin'den ABD'ye 'yaptırım' tepkisi

10.07.2021 - 10:24
Çin'den ABD'ye 'yaptırım' tepkisi | Ekonomi Haberleri

Çin hükümeti, ABD’nin daha fazla Çinli şirketin Amerikan finans piyasalarına erişimini sınırlandırmaya yönelik kararını eleştirdi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vang Vınbin, "Çinli şirketlerin yasal haklarını ve çıkarlarını korumak için tüm önlemleri alacaklarını" ve "ABD’nin Çin’in içişlerine müdahale etme girişimlerini engelleyeceklerini" belirtti.

ABD’yi ticari ve ekonomik konuları siyasallaştırmakla suçlayan Vang, yaptırımların ABD’deki ve diğer ülkelerdeki birçok yatırımcıya zarar verdiğini ifade etti.

##$HABER_1470677$##

ABD’nin yaptırımları genişletme kararının ardından Dow Jones ve FTSE Russel, 20 civarında Çinli şirketi endekslerinden çıkaracağını açıklamıştı.

ABD Başkanı Joe Biden, 3 Temmuz’da imzaladığı kararname ile bazı Çinli firmaları yaptırım listesine eklemişti. Böylece Amerikalıların yatırım yapmasının yasaklandığı Çinli şirketlerin sayısı 59’a yükselmişti.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.378 Değişim: 0,39% Hacim : 10.197 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.372 09.07.2021 Yüksek 1.382
Açılış: 1.374
8,6581 Değişim: -0,40%
Düşük 8,6442 09.07.2021 Yüksek 8,7066
Açılış: 8,6927
10,2926 Değişim: -0,23%
Düşük 10,2532 09.07.2021 Yüksek 10,3212
Açılış: 10,3162
503,54 Değişim: -0,10%
Düşük 500,68 09.07.2021 Yüksek 505,21
Açılış: 504,04
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.