  • Bigpara
  • Haberler
  • Ekonomi Haberleri
  • Çin'de kritik sanayi üretimi, konut satışları ve iç tüketim verileri açıklandı
‹ Önceki Haber 125. yılını kutlayan Opel’in CEO’su Florian Huettl Türkiye hedeflerini paylaştı... ‘En popüler alman olacağız’ 125. yılını kutlayan Opel’in CEO’su Florian Huettl Türkiye hedeflerini paylaştı... ‘En popüler alman olacağız’

Çin'de kritik sanayi üretimi, konut satışları ve iç tüketim verileri açıklandı

17.06.2024 - 09:58 | Son Güncelleme :
Çin'de kritik sanayi üretimi, konut satışları ve iç tüketim verileri açıklandı | Ekonomi Haberleri

Pekin yönetiminin iç talebi artırmak için harekete geçmesi ve emlak sektöründeki durgunluğun yatırımları olumsuz etkilemesi nedeniyle Ç,n'de tüketim Mayıs ayında daha hızlı arttı. Konut satışlarında ise düşüş sürdü.

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi 

Çin Ulusal İstatistik Bürosu tarafından yayınlanan verilere göre, dünyanın en büyük ikinci ekonomisinde tüketici harcamalarının önemli bir ölçütü olan perakende satışlar, Mayıs ayında bir önceki yıla göre yüzde 3,7 arttı. Yüzde 3,3 artacağı tahmin edilen perakende satışlar, Nisan ayında da yıllık yüzde 2,3 yükselmişti. 

Haberin Devamı

Çin'in sabit varlık yatırımı Ocak-Mayıs döneminde ilk dört aylık periyoda göre gerilerken, bir önceki yıla göre yüzde 4,0 arttı. Uzmanların tahmini yatırımların değişmeyeceği yönündeydi.

Yılın ilk beş ayında değer bazında konut satışları bir önceki yıla göre yüzde 30,5 oranında düştü. İlk dört aydaki düşüş yüzde 31,1 olmuştu. Konut sektöründeki yatırımlar ise Ocak-Mayıs döneminde bir önceki yıla göre yüzde 10,1 geriledi. Yılın ilk dört ayında yüzde 9,8'lik bir düşüş yaşanmıştı. Mayıs ayında Çin'in 70 büyük şehrinde hem aylık hem de yıllık fiyat düşüşleri arttı.

SANAYİ ÜRETİMİ 

Ülkenin sanayi üretimi bir önceki yılın Mayıs ayına göre beklentilerin altında yüzde 5,6 arttı. Mayıs ayında giden sevkiyatlar bir önceki yıla göre yüzde 7,6 oranında artış göstererek beklenenden fazla yükseldi. Çin'in anketle belirlediği kentsel işsizlik oranı Mayıs ayında yüzde 5,0 seviyesinde sabit kaldı.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.471 Değişim: 0,76% Hacim : 96.362 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.404 14.06.2024 Yüksek 10.576
Açılış: 10.529
32,7533 Değişim: -0,05%
Düşük 32,6621 17.06.2024 Yüksek 32,8327
Açılış: 32,7682
35,0586 Değişim: -0,09%
Düşük 34,9601 17.06.2024 Yüksek 35,1309
Açılış: 35,0901
2.440,71 Değişim: -0,70%
Düşük 2.436,08 17.06.2024 Yüksek 2.461,45
Açılış: 2.457,99
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.