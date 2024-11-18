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Çin'de genç işsizlik oranı yükseliyor

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#Çin#İşsizlik#Bigpara
Çinde genç işsizlik oranı yükseliyor
Oluşturulma Tarihi: Kasım 18, 2024 17:16

Çin'de genç işsizlik oranı, ekimde genel işsizliğe kıyasla yüksek seyrini sürdürdü.

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Çin Ulusal İstatistik Bürosu (UİB), Ekim 2024 dönemi yaş gruplarına göre işsizlik oranlarını açıkladı.

Buna göre, 16-24 yaş grubunda işsizlik oranı eylülde yüzde 17,6 iken ekimde yüzde 17,1'e gerildi. Eylülde yüzde 6,7 olan 25-29 yaş grubunda işsizlik oranı ise ekimde yüzde 6,8 olarak hesaplandı.

Ülkede, kentlerdeki genel işsizlik oranı yüzde 5 civarındayken, genç işsizlik son 4 aydır yüzde 17'nin üzerinde seyrediyor.

UİB, 16-24 yaş aralığındaki nüfusta işsizliğin Temmuz 2023'te yüzde 21,3 ile rekor seviyeye ulaşmasının ardından yaş gruplarına göre işsizlik verilerini açıklamayı bırakmıştı.

Aralık 2023'te de öğrenimine devam eden lise ve üniversite öğrencilerinin hariç tutulduğu yeni hesaplama yöntemine geçilmişti.

Genç işsizlik oranı ağustosta 18,8'e çıkarak yeni hesap yönteminin kullanıldığı dönemdeki en yüksek seviyeye ulaşmıştı.

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#Çin#İşsizlik#Bigpara

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