Çin'de enflasyon geriliyor

Haberin Devamı

Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun açıkladığı verilere göre, Çin'de Aralık ayında tüketici fiyat enflasyonu yıllık %0,1'e gerileyerek deflasyon endişelerini artırdı.

Manşet enflasyondaki artış ekonomistlerin tahminlerine paralel gerçekleşti, ancak Kasım ayındaki %0,2'lik artışın altında kaldı.

Verilere göre, gıda ve enerji fiyatlarının hariç tutulduğu çekirdek TÜFE yıllık bazda %0,4 yükseldi. Bir önceki ay %0,3 artış göstermişti.

Aylık bazda ise Çin'de TÜFE bir önceki ayki %0,6'lık düşüşe kıyasla yatay seyretti. Resmi istatistiklere göre, elverişli hava koşulları nedeniyle gıda fiyatları aylık bazda %0,6 geriledi. Taze sebze ve meyve fiyatları sırasıyla %2,4 ve %1 düştü. TÜFE sepetinin önemli bir bölümünü oluşturan domuz eti fiyatları ise %2,1 düştü.

Haberin Devamı

ANZ Bank analistleri, "Manşet TÜFE 2025 yılında zayıflayan domuz eti fiyatlarından olumsuz etkilenecek" dedi.

Toptan eşya fiyatları 27. ayda da düşmeye devam ederken, Çin'in üretici fiyatları enflasyonu Aralık ayında yıllık bazda %2,3 geriledi.

Ulusal İstatistik Bürosu'nun açıklamasına göre, altyapı ve gayrimenkul projelerinin sezon dışında geçici olarak askıya alınması ve bunun çelik talebine zarar vermesi nedeniyle ÜFE aylık bazda Kasım ayındaki %0,1'lik artışın ardından Aralık ayında %0,1 geriledi.