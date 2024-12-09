Çin'de enflasyon beklenenden yavaş arttı

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Çin Ulusal İstatistik Bürosu (NBS), enflasyonun temel ölçütü olan Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,2 arttığını, ekim ayında ise yüzde 0,3 arttığını bildirdi. Enflasyon artışı tahmin edilen yüzde 0,4'ün altında kaldı.



Pekin, Covid-19 salgınından bu yana tam olarak toparlanmakta zorlanan Çin'de büyümeyi artırmayı amaçlayan son aylarda yılların en agresif önlemlerinden birini duyurdu.



Batı'daki pek çok büyük ekonomi yüksek enflasyon tehdidiyle boğuşurken, Çin ise düşük veya negatif fiyatlarla mücadele ediyor.



Çin, 2023 yılı sonunda dört ay boyunca deflasyona sürüklenirken, Ocak ayında tüketici fiyatlarında 14 yılın en sert daralması yaşandı.



NBS Pazartesi günü yaptığı açıklamada, fabrika kapısı fiyatlarının Ekim ayındaki yüzde 2,9'luk düşüşe kıyasla Kasım ayında yıllık yüzde 2,5 düştüğünü belirtti.



Bu, 2022 sonlarında başlayan deflasyonist gidişatın devamı anlamına geliyor.



Pekin, Eylül ayından bu yana büyümeyi desteklemeyi amaçlayan bir dizi önlem açıkladı; bunlar arasında faiz oranlarında indirim, konut alımına ilişkin kısıtlamaların kaldırılması ve yerel yönetimlerin borç yükünün hafifletilmesi yer alıyor.



Ancak ekonomistler, Çin ekonomisinin tam sağlığına kavuşması için iç tüketimi desteklemeyi amaçlayan daha doğrudan mali teşviklere ihtiyaç duyulduğu konusunda uyarıda bulundu.



Pinpoint Asset Management Başekonomisti Zhiwei Zhang, notunda, "Ekonomik faaliyetler son dönemde istikrar kazandı ancak toparlanma henüz enflasyonu artıracak kadar güçlü değil. Çin'i deflasyonist ortamdan çıkarmak için çok daha güçlü bir mali hamleye ihtiyaç var" dedi.