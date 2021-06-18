Çin'de çelik fiyatları yükseldi | Ekonomi Haberleri

Çin'de kok kömürü bir ayın en yüksek seviyesine çıkarken, çelik fiyatları ise üretim kontrolleri ve esnek talepten destek buldu.

Çin'de kok kömürü vadeli fiyatları imalat denetimlerinden kaynaklanan arz endişeleri nedeniyle yüzde 4'ten fazla artışla bir ayın en yüksek seviyesine çıkarken, çelik fiyatları üretim kontrolleri ve esnek talepten destek buldu.

Dalian emtia borsasında en yoğun işlem gören kontrat olan Eylül teslimatlı kok kömürü vadeli kontratı yüzde 4.3 artışla 13 Mayıs'tan bu yana en yüksek seviye olan 2,068 yuana çıktıktan sonra yüzde 2 primle 2,022 yuanda seyretti.

##$HABER_1470350$##

Dalian emtia borsasında en yoğun işlem gören kontrat olan demir cevheri vadeli kontratı yüzde 2.1 yükselerek 1,231 yuana çıktı.

Mysteel danışmanlık şirketi verilerine göre, çelik ürünlerine yönelik talep 17 Haziran itibarıyla bir önceki haftaya göre yüzde 4.8 düşse de Shanghai vadeli işlemler borsasında çelik fiyatları arttı.

Shanghai vadeli işlemler borsasında nervürlü çelik fiyatları yüzde 2.2 yükselerek 5,163 yuan seviyesinden işlem gördü. Sıcak haddelenmiş çelik (HRC) rulo fiyatları yüzde 2.8 artışla 5,458 yuana yükseldi. Temmuz vadeli paslanmaz çelik fiyatları ise yüzde 1.2 artarak 16,280 yuan seviyesine yükseldi.

Etiketler