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Çin mallarının dünya ticaretindeki payı yükseldi

12.02.2021 - 17:45
Çin mallarının dünya ticaretindeki payı yükseldi | Ekonomi Haberleri

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının neden olduğu kriz, küresel ticarete tarihi hasarlar verirken, salgının ortaya çıktığı Çin’in ihracat mallarının yüzde 13,08 olan küresel pazar payı, 2020’de yüzde 14,5'e yükseldi.

 

Küresel ihracattaki payını geçen yıl bir önceki yıla göre 1,42 puan artıran Çin, payını yüzde 14,5’e yükseltti. Söz konusu dönemde ABD’nin payı 0,45 puan azalarak yüzde 8,5’e ve Almanya’nın payı 0,09 puan düşerek yüzde 8’e geriledi.

Geçen yıl Fransa’nın ihracat mallarının küresel pazar payı 0,37 puan, İtalya’nın 0,14 puan, Kanada’nın 0,13 puan ve Japonya’nın 0,19 puan azaldı.

Aynı dönemde Endonezya’nın dünya ticaretindeki payı 0,06 puan, Malezya’nın 0,08 puan, Tayvan’ın 0,23 puan ve Vietnam’ın 0,25 puan arttı.

Analistler, Çin'in salgın deneyiminden dolayı Kovid-19 krizinden ekonomik olarak daha iyi çıktığını belirtiyor. MERS ve SARS gibi salgınlardan ders alan bu ülkede, kolektif refah bireysel özgürlüklerden daha değerli görülüyor.

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Kovid-19 krizi olmasa bile yüksek büyümesi sayesinde Çin'in küresel ekonomideki payının artacağını değerlendiren analistler, salgın krizinin Çin'in yükselişini daha da hızlandırdığı vurguluyor.

Çin'in Kovid-19 krizinden, gelişmiş ülkelere kıyasla çok daha erken çıktığına işaret eden analistler, buna ek olarak Çin'in Kovid-19 krizinde yoğun talep gören maske gibi tıbbi koruyucu ekipmanlar ile laptop ve bilgisayar ekranı gibi ev ofis ürünlerinin de ülkenin küresel ihracattaki payını artırmasına önemli katkı yaptığını belirtti.

Öte yandan, Kovid-19 konusunda Batılı ülkelerden gelen eleştirilere karşılık veren Pekin yönetimi, salgın sonrası yüksek teknolojisini ve kendi kendine yeterliliğini artırmak için 5 yıllık programlar hazırladı.


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