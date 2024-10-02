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Çin Kanada'yı Dünya Ticaret Örgütü'ne şikayet etti

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#Çin#Kanada#DTÖ
Çin Kanadayı Dünya Ticaret Örgütüne şikayet etti
Oluşturulma Tarihi: Ekim 02, 2024 10:29

Çin, Kanada’nın elektrikli araçlar ve metallere uyguladığı tarifeler nedeniyle Dünya Ticaret Örgütü’ne (DTÖ) başvurduğunu açıkladı.

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Çin, Kanada’nın Çin’den gelen elektrikli araçlara ve metal ürünlere uyguladığı son gümrük vergileri hakkında Dünya Ticaret Örgütü’ne (DTÖ) başvuruda bulunduğunu açıkladı.

Ağustos ayında Kanada, ABD ve Avrupa Birliği, Çin yapımı elektrikli araçlara yüzde 100 ithalat tarifesi uygulayacağını duyurdu. Tarifeler 1 Ekim’de yürürlüğe girdi.

CNBC haberine göre Çin Ticaret Bakanlığı yaptığı açıklamada, Kanada’nın Çin’e karşı tek taraflı baskıcı önlemler alma konusunda bazı ülkeleri takip etmekte ısrar ettiğini iddia etti. Bakanlık, Kanada'nın bu hamlelerinin küresel endüstriyel zincir ve tedarik zincirini bozacağını söyledi.

Bakanlık, Kanada’yı tek taraflılığı ve ticareti kısıtlayıcı uygulamaları nedeniyle Dünya Ticaret Örgütü’ne dava ettiğini de sözlerine ekledi.

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#Çin#Kanada#DTÖ

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