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Çin’in uydu navigasyonu sektörünün değeri 469 milyar yuan

18.05.2022 - 13:45
Çin’in uydu navigasyonu sektörünün değeri 469 milyar yuan | Ekonomi Haberleri

Çin’de 2021 yılında uydu navigasyonu ve konum belirleme hizmeti sektörünün toplam değerinin 2020 yılına göre yüzde 16.29 oranında artarak, 469 milyar yuanı bulduğu açıklandı.

Çin Uydu Navigasyon ve Konum Belirleme Derneği, bugün “2022 Yılı Çin’de Uydu Navigasyonu ve Konum Belirleme Hizmeti Sektörünün Gelişimi” başlıklı Beyaz Kitap yayımladı. Beyaz Kitap'ta 2021 yılında Çin’de uydu navigasyonu ve konum belirleme hizmeti sektörünün toplam değerinin 2020 yılına göre yüzde 16.29 oranında artarak 469 milyar yuanı bulduğu belirtildi. 2021 yılında dijital ekonominin geliştirilmesiyle birlikte Beidou uydu navigasyon sisteminin Çin’de elektrik, tarım ve haberleşme gibi sektörlerde altyapı tesislerinin inşasıyla entegresinin giderek yoğunlaştığı da kaydedildi.

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Beyaz Kitab'a göre 2021 yılında Çin’de satılan yurtiçi uydu navigasyon terminal ürünlerin sayısı 510 milyonu aştı. Bu ürünlerin 343 milyonluk kısmını uydu navigasyon fonksiyonu taşıyan akıllı cep telefonları oluşturdu. Çin’in kendi gücüne dayanarak geliştirdiği Beidou Navigasyon Sistemi, artık Çin vatandaşlarının günlük yaşamının bir parçası oldu.


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