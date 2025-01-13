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Çin ihracatı Trump'ın vergi tehditlerine karşın rekor kırdı

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#Çin#Trump#Big Para
Çin ihracatı Trumpın vergi tehditlerine karşın rekor kırdı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 13, 2025 10:16

Çin'in ihracatı, ABD'nin yeni başkanı Donald Trump'ın gümrük vergilerini artırma tehditlerine karşın 2024'te rekor seviyeye çıktı.

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Çin'in resmi yayın kuruluşu CCTV'nin açıklamasına göre, geçen yıl toplam ihracat ilk kez 25 trilyon yuanı aşarak 25,45 trilyon yuan (3,47 trilyon dolar) ile rekor kırdı. İhracat bir önceki yıla göre yüzde 7,1 arttı.

CCTV, ithalatın yıllık bazda yüzde 2,3 artışla 18,39 trilyon yuana çıktığını, toplam ticaretin ise yüzde 5 artarak rekor seviye olan 43,85 trilyon yuana ulaştığını bildirdi.

Trump, göreve geldiği ilk dönemde Çin'e ağır gümrük vergileri getirdi. Yeniden seçilen Trump, önümüzdeki hafta Beyaz Saray'a döndüğünde daha da ağır vergiler uygulayacağı tehdidinde bulundu.

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#Çin#Trump#Big Para

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