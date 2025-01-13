Çin ihracatı Trump'ın vergi tehditlerine karşın rekor kırdı

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Çin'in resmi yayın kuruluşu CCTV'nin açıklamasına göre, geçen yıl toplam ihracat ilk kez 25 trilyon yuanı aşarak 25,45 trilyon yuan (3,47 trilyon dolar) ile rekor kırdı. İhracat bir önceki yıla göre yüzde 7,1 arttı.

CCTV, ithalatın yıllık bazda yüzde 2,3 artışla 18,39 trilyon yuana çıktığını, toplam ticaretin ise yüzde 5 artarak rekor seviye olan 43,85 trilyon yuana ulaştığını bildirdi.

Trump, göreve geldiği ilk dönemde Çin'e ağır gümrük vergileri getirdi. Yeniden seçilen Trump, önümüzdeki hafta Beyaz Saray'a döndüğünde daha da ağır vergiler uygulayacağı tehdidinde bulundu.