  • Bigpara
  • Haberler
  • Ekonomi Haberleri
  • Çin faizi değiştirmedi
‹ Önceki Haber Altında "faiz mesajı" yükselişi Altında "faiz mesajı" yükselişi Sonraki Haber › Borsa haftaya yükselişle başladı Borsa haftaya yükselişle başladı

Çin faizi değiştirmedi

26.08.2024 - 09:56 | Son Güncelleme :
Çin faizi değiştirmedi | Ekonomi Haberleri

Çin Merkez Bankası (PBoC), temmuzdaki 20 baz puanlık indirimin ardından bu ay politika faizini sabit tuttu.

PBoC'den yapılan açıklamada, politika faizi işlevi gören 1 yıl vadeli borçlanma faizi oranının yüzde 2,3'te sabit tutulacağı bildirildi.

Banka, Orta Vadeli Kredi Aracı (MLF) ile piyasaya yüzde 2,3 faizle 300 milyar yuan (42,2 milyar dolar) nakit aktardı. Ancak daha önce verilen 401 milyar yuan (56,3 milyar dolar) kredinin vadesi 15 Ağustos'ta dolduğundan bankacılık sisteminden 101 milyar yuan (14,1 milyar dolar) net nakit çıkışı oldu.

Haberin Devamı

PBoC, temmuz ayında politika faizini yüzde 2,5'ten yüzde 2,3'e çekmişti.

Analistler, PBoC'nin, daralan kredi hacmine rağmen devlet tahvillerine aşırı talebi önlemek üzere ihtiyatlı para politikasının sürdüğü değerlendirmesinde bulundu.

MLF, Çin bankalarının, menkul varlıkları karşılığında Merkez Bankasından orta vadeli kredi almasına olanak sağlıyor.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.706 Değişim: 0,39% Hacim : 5.896 Mio.TL Son veri saati : 10:08
Düşük 9.703 26.08.2024 Yüksek 9.749
Açılış: 9.740
34,0181 Değişim: 0,12%
Düşük 33,9327 26.08.2024 Yüksek 34,6260
Açılış: 33,9767
38,0627 Değişim: 0,10%
Düşük 37,9773 26.08.2024 Yüksek 38,6368
Açılış: 38,0263
2.752,49 Değişim: 0,27%
Düşük 2.739,34 26.08.2024 Yüksek 2.800,73
Açılış: 2.745,10
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.