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Çin, ekonomiyi canlandırmak için bankalara 142 milyar dolar sağlayacak

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#Çin#Ekonomi#Banka
Çin, ekonomiyi canlandırmak için bankalara 142 milyar dolar sağlayacak
Oluşturulma Tarihi: Eylül 26, 2024 09:31

Pekin yönetimi, durgun ekonomiyi desteklemek amacıyla büyük devlet bankalarına 140 milyar dolardan fazla büyük bir yatırım yapmayı planladıklarını açıkladı.

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Çin, Kovid-19 pandemisi ile yürürlüğe giren kısıtlamaların ekonomik etkilerinden henüz tam olarak kurtulamadı. Dünyanın ikinci büyük ekonomisindeki faaliyetleri canlandırmak için Pekin yönetimi bu hafta son yılların en güçlü önlemlerinden bazılarını duyurdu.

Yöneticilerin karşı karşıya olduğu sıkıntılar arasında, gayrimenkul sektöründeki uzun süreli borç krizi, durgun iç tüketim ve yüksek genç işsizliği yer alıyor.

AFP'de yer alan Bloomberg News'in haberine göre, Pekin şimdi büyük devlet bankalarına 1 trilyon yuan (142 milyar dolar) sermaye enjekte etmeyi düşünüyor.

Raporda, tedbirin esas olarak yeni özel devlet tahvilleri ihracı yoluyla uygulanacağı belirtilirken, ayrıntıların henüz kesinleştirilmediği ifade edildi.

Çin'in 2008 mali krizinden bu yana ülkenin en büyük bankalarına bu türde büyük sermaye enjeksiyonu yapmadığı belirtildi.

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Bu hafta açıklanan, aralarında faiz indirimleri ve konut alımını teşvik etmeyi amaçlayan politikaların da bulunduğu bir dizi hamle, Şanghay ve Hong Kong hisselerinin bu hafta yükselmesini sağladı ve bu hamleler yatırımcılar tarafından memnuniyetle karşılandı.

Ancak analistler, ekonominin tam hızına geri dönebilmesi için daha fazla mali teşvike ihtiyaç duyulduğu konusunda uyarıyor. Çin 2024 yılı için yüzde 5'lik büyüme hedefi açıklamıştı.

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#Çin#Ekonomi#Banka

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