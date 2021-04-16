Çin ekonomisinde rekor büyüme | Ekonomi Haberleri

Çin ekonomisi, ilk çeyrekte yüzde 18.3 büyüme oranı ile rekor seviyede büyüdü.

Çin ekonomisinin büyüme hızı, geçen yıl koronavirüs salgınının yarattığı düşük baz etkisinin de katkısıyla bu yılın ilk çeyreğinde keskin artış kaydetti. Çin'de gayrı safi yurtiçi hasılası (GSYH) geçen yılın aynı çeyreğine kıyasla yüzde 18.3 büyürken Reuters anketine katılan ekonomistler yüzde 19 büyüme kaydedeceğini tahmin ediyorlardı.

DÜNYA BORSALARINDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Ekonomi böylece çeyrek dönemlik kayıtların başladığı 1992 yılından bu yana en yüksek ekonomik büyümeyi kaydetti. Çin ekonomisi geçen yılın son çeyreğinde yüzde 6.5 büyümüştü.

Etiketler