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Çin dış ticareti artırmak için yeni önlemler açıkladı

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#Çin#ABD#Big Para
Çin dış ticareti artırmak için yeni önlemler açıkladı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 21, 2024 13:25

Çin, ABD'nin yeni başkanı Donald Trump'ın politikaları nedeniyle daha da yavaşlayan ekonomiyi düzeltmeye çalışırken, dış ticareti artırmak için yeni önlemleri açıkladı.

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Dünyanın ikinci büyük ekonomisi, Covid salgınından bu yana büyümeyi canlandırmak için mücadele ediyor. Ayrıca Çin, hayati önem taşıyan konut sektöründeki borç krizi, kronik olarak düşük tüketim ve yüksek genç işsizliğiyle boğuşuyor. 

ABD Başkanı Trump'ın ilk döneminde yaşanan geniş çaplı ticaret savaşı sırasında Çin ithalatına gümrük vergilerini artırması göz önüne alındığında, onun inişli çıkışlı ABD liderinin seçilmesiyle birlikte umutlar daha da karamsarlaştı.

AFP haberine göre Pekin Ticaret Bakanlığı, perşembe günü yayınladığı bildiride, hükümetin tüm kademelerine, "dış ticaretin istikrarlı büyümesini teşvik etmek ve ekonominin yükselen ivmesini sağlamlaştırmak ve artırmak" amacıyla dokuz politikayı derhal uygulamaya koymaları talimatını verdi.

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Alınan tedbirler arasında ihracat kredi sigortasının genişletilmesi, yabancı şirketlere güçlü finansman desteği sağlanması ve sınır ötesi ticaret anlaşmalarının daha sorunsuz hale getirilmesi yer aldı.

Diğer adımlar, sınır ötesi e-ticaretin daha da geliştirilmesini, özel tarım ürünlerinin ihracatının artırılmasını ile temel ekipman, enerji kaynakları ve diğer ürünlerin ithalatına daha fazla destek verilmesini amaçlıyor.

Bakanlık ayrıca "yeşil ticaret"te yenilik yapılmasını, sınır ötesi personel değişiminin artırılmasını ve yabancı işletmelere daha iyi nakliye ve istihdam garantileri sağlanmasını emretti.

Açıklamada, tüm il ve yerel yönetimlerin dış ticaret faaliyet durumunu yakından takip etmesi, değişiklikleri analiz etmesi... ve ekonominin sürekli toparlanması için güçlü destek sağlaması gerektiği belirtildi.

Trump, Beyaz Saray'daki ilk döneminde Çin ile sert bir ticaret savaşına girmiş, milyarlarca dolarlık Çin ürünlerine gümrük vergileri koymuş ve Pekin'den misilleme almıştı.

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping geçen hafta, Pekin'in Trump yönetimiyle çalışmaya istekli olduğunu söyledi.

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#Çin#ABD#Big Para

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