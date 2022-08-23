  • Bigpara
  • Haberler
  • Ekonomi Haberleri
  • Çin’de gayrimenkule rekor destek paketi
‹ Önceki Haber ‘Resesyona ilişkin bir işaret yok’ ‘Resesyona ilişkin bir işaret yok’ Sonraki Haber › Musk, Twitter'ın ortaklarından Dorsey'e celp gönderdi Musk, Twitter'ın ortaklarından Dorsey'e celp gönderdi

Çin’de gayrimenkule rekor destek paketi

23.08.2022 - 08:58
Çin’de gayrimenkule rekor destek paketi | Ekonomi Haberleri

Çin Merkez Bankası, kamu bankaları başta olmak üzere, finansal kuruluşların reel ekonomiye sağlanan kredileri artırması gerektiğini söyledi.

Yapılan açıklamada küçük ve mikro ölçekli girişimlere, bilim ve teknolojik yenilik ve diğer sektörlere kredi desteğinin artması gerektiğine dikkat çekilerek, “Bekleyecek zaman kalmadığı bir dönemde ekonomik toparlanmayı ve gelişimi konsolide etmeliyiz” sözlerine yer verildi. Çin’de kredi büyümesi başta emlak sektöründeki sıkıntılar olmak üzere, zayıf tüketici ve şirket talebinin etkisiyle temmuzda sert biçimde geriledi. ayrıca Emlak piyasasındaki çöküşü tersine çevirmek için bankalara emlak şirketlerinin makul finansman ihtiyacını karşılaması talebinde de bulunuldu. Çin’den gelen başka bir haberse, sıkıntıdaki gayrimenkul firmalarının kullanımına sunulmak üzere 29 milyar dolarlık özel kredi sağlamanın planlandığı oldu. Bloomberg’e göre, konuya yakın kaynaklar Çin’in duraklayan konut projeleri için 200 milyar yuan (29.3 milyar dolar) özel kredi sunacağını belirtti. Çin Merkez Bankası ve 2 bakanlık tarafından geçen hafta duyurulan planın, bugüne kadar Çin’in gayrimenkul krizine karşı geliştirdiği en büyük destek paketi olması bekleniyor. Plana göre Çin Merkez Bankası, Çin Kalkınma Bankası ve Çin Tarımsal Kalkınma Bankası aracılığıyla firmalara kredi sağlanması amaçlanıyor.

##$HABER_1474643$##


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
3.120 Değişim: 1,87% Hacim : 45.030 Mio.TL Son veri saati : 15:08
Düşük 3.070 23.08.2022 Yüksek 3.120
Açılış: 3.070
18,1193 Değişim: 0,30%
Düşük 18,0210 23.08.2022 Yüksek 18,1305
Açılış: 18,0652
17,9816 Değişim: 0,02%
Düşük 17,9383 23.08.2022 Yüksek 18,0407
Açılış: 17,9787
1.011,78 Değişim: 0,41%
Düşük 1.005,49 23.08.2022 Yüksek 1.016,39
Açılış: 1.007,64
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.