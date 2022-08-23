Çin’de gayrimenkule rekor destek paketi | Ekonomi Haberleri

Çin Merkez Bankası, kamu bankaları başta olmak üzere, finansal kuruluşların reel ekonomiye sağlanan kredileri artırması gerektiğini söyledi.

Yapılan açıklamada küçük ve mikro ölçekli girişimlere, bilim ve teknolojik yenilik ve diğer sektörlere kredi desteğinin artması gerektiğine dikkat çekilerek, “Bekleyecek zaman kalmadığı bir dönemde ekonomik toparlanmayı ve gelişimi konsolide etmeliyiz” sözlerine yer verildi. Çin’de kredi büyümesi başta emlak sektöründeki sıkıntılar olmak üzere, zayıf tüketici ve şirket talebinin etkisiyle temmuzda sert biçimde geriledi. ayrıca Emlak piyasasındaki çöküşü tersine çevirmek için bankalara emlak şirketlerinin makul finansman ihtiyacını karşılaması talebinde de bulunuldu. Çin’den gelen başka bir haberse, sıkıntıdaki gayrimenkul firmalarının kullanımına sunulmak üzere 29 milyar dolarlık özel kredi sağlamanın planlandığı oldu. Bloomberg’e göre, konuya yakın kaynaklar Çin’in duraklayan konut projeleri için 200 milyar yuan (29.3 milyar dolar) özel kredi sunacağını belirtti. Çin Merkez Bankası ve 2 bakanlık tarafından geçen hafta duyurulan planın, bugüne kadar Çin’in gayrimenkul krizine karşı geliştirdiği en büyük destek paketi olması bekleniyor. Plana göre Çin Merkez Bankası, Çin Kalkınma Bankası ve Çin Tarımsal Kalkınma Bankası aracılığıyla firmalara kredi sağlanması amaçlanıyor.

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