Çin daha fazla borçlanacak

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Çin Maliye Bakanlığı, yerel yönetimlerin gizli borçlarını çözmek için son yıllardaki en cesur önlemleri alacağını ve ülkenin sıkıntılı emlak piyasasını desteklemek için daha fazla politika uygulayacağını açıkladı.

Yatırımcılar, özellikle Çin Merkez Bankası'nın (PBoC) geçen ay yaptığı açıklamaların piyasa duyarlılığını canlandırmasının ardından, daha fazla ekonomik teşvik önlemi bekliyordu. Çin Maliye Bakanlığı, bu beklentilere yanıtı bir basın toplantısında verdi.

Ancak Maliye Bakanlığı'nın basın toplantısı, Pekin'in uygulamaya koymayı planladığı potansiyel bir teşvik paketi hakkında belirli rakamlar vermediği için bazı analistleri hayal kırıklığına uğrattı.

Maliye Bakanı Lan Foan, yerel yönetimler için borç kotasının mevcut gizli borçlarını değiştirmeye yardımcı olmak için "nispeten büyük" bir miktarda artırılacağını söyledi.

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Lan, belirli sayılar vermeden, hala yasa koyucuların onayına tabi olan daha yüksek borç kotasını, yerel yönetimler üzerindeki baskıyı önemli ölçüde hafifletmek için "zamanında gelen bir yağmur" olarak tanımladı ve bunu borç fazlalığını ele almak için son yıllardaki en cesur politika olarak adlandırdı.

Bakan, hükümetin ayrıca, genellikle eyalet liderliğindeki altyapı projelerini finanse etmek için kullanılan bir borç türü olan yerel yönetim özel amaçlı tahvillerinin yanı sıra, sıkıntılı emlak piyasasını desteklemek için vergi politikalarını da kullanacağını söyledi.

Lan, bakanlığın, merkez hükümetin borç seviyelerini ve mali açığını artırmak da dahil olmak üzere daha fazla politika aracı düşündüğünü söyledi, ancak ek ayrıntılar sunmadı.

Maliye Bakan Yardımcısı Liao Min, basın toplantısında yerel yönetim özel amaçlı tahvillerinin, emlak geliştiricileri tarafından uygun fiyatlı konut olarak inşa edilen satılmamış evleri satın almasına ve atıl durumdaki arazi parsellerini geri almasına izin verileceğini söyledi.

Hükümet ayrıca, soğuyan ekonomiyi canlandırmada büyük rol oynayan ülkenin en büyük devlet bankaları için çekirdek sermaye tabanlarını yenilemek üzere özel hazine tahvilleri çıkarmayı planladığını açıkladı.

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Geçtiğimiz ay, PBoC gayrimenkul piyasasını canlandırmaya yardımcı olmak için hem mevcut hem de yeni ipotek kredilerinin faiz oranlarını düşürdü. Hükümetin talimatını takiben, Çin bankaları yakın zamanda mevcut ipotek borçluları için faiz oranlarını yaklaşık 30 baz puan düşürdü; Bu hareketin bankaların karlılıklarını daha da düşürmesinin muhtemel olduğu değerlendiriliyor.

Maliye Bakanlığı ayrıca genç tüketiciler arasında tüketimi artırma çabalarının bir parçası olarak bu yıl Çinli öğrenciler için burs kontenjanlarının sayısını iki katına çıkaracağını ve sübvansiyonlu öğrenci kredilerini artıracağını söyledi.