Çin bozulan ekonomisini yeniden canlandırabilecek mi? Pekin bir dizi yeni teşvik açıkladı

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Çin Merkez Bankası Başkanı Pan Gongsheng, Pekin'de düzenlediği basın toplantısında, büyümeyi artırmak amacıyla bir dizi faiz oranında indirime gideceğini belirterek, tüketim ve yatırımın genişlemesini teşvik etme sözü verdi.

Capital Economics'te Çin ekonomisi başkanı Julian Evans-Pritchard, bu hamlelerin pandeminin ilk günlerinden bu yana alınan en önemli teşvik paketi olduğunu söyledi.

Ancak Evans-Prtichard, bunun yeterli olmayacağı uyarısında bulunarak, tam bir ekonomik toparlanmanın şu anda planlanan mütevazı hükümet harcamalarındaki artıştan daha önemli mali destek gerektireceğini sözlerine ekledi.

Salı günü açıklanan hamleler arasında, bankaların rezerv olarak tutmaları gereken nakit miktarını belirleyen zorunlu karşılık oranında (RRR) indirim yapılması da yer aldı.

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Pan, bu adımın finans piyasasına yaklaşık bir trilyon yuan (141,7 milyar dolar) uzun vadeli likidite enjekte edeceğini söyledi.

Pekin ayrıca mevcut ipotek kredilerinin faiz oranlarını düşürecek. Ayrıca Çin ticari bankaları, mevcut ipotek kredilerinin faiz oranlarını yeni verilen kredilerin faiz oranlarına yakın bir seviyeye düşürmeye yönlendirecek..

Pan, bu adımın ülke çapında 150 milyon kişiye fayda sağlayacağını ve ortalama yıllık hane faizi faturasını yaklaşık 150 milyar yuan azaltacağını söyledi.

BU ADIM BEKLENİYORDU

Çin'in önlemleri açıklamasının ardından Hong Kong hisseleri yüzde üçten fazla, Şanghay hisseleri ise yüzde ikiden fazla arttı.

Dünyanın ikinci büyük ekonomisi, 2024'te yüzde beş büyüme hedefi koydu. Uzmanlar, karşı karşıya olduğu olumsuzluklar göz önüne alındığında bunun iyimser bir tahmin olduğunu söylüyor. Ancak Moody's Analytics'ten Heron Lim, son aylarda Pekin'in 2024 büyüme hedefini kaçırabileceğine işaret eden kasvetli ekonomik veriler göz önüne alındığında, bu adımın beklenen bir hareket olduğunu söyledi.

Lim "Emlak piyasasını kurtarma operasyonunu tamamlamak ve ekonomiye daha fazla güven aşılamak için çok daha fazla parasal genişleme ve daha güçlü bir hükümet teşviki de arzu edilir." dedi. Ayrıca ekonomist, daha fazla mal tüketmelerine yardımcı olmak için daha geniş çaplı doğrudan hanehalkı desteğinin faydalı olacağını ekledi.

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Bir diğer analist ise, "Önlemler doğru yönde atılmış bir adım" dedi.

ING'nin Çin Baş Ekonomisti Lynn Song, "Önümüzdeki aylarda daha fazla gevşeme için hala yer olduğuna inanmaya devam ediyoruz" dedi.

EMLAK PİYASASI UZUN SÜREDİR BASKI ALTINDA

Gayrimenkul ve inşaat uzun zamandır Çin'in gayri safi yurt içi hasılasının dörtte birinden fazlasını oluşturuyor. Ancak sektör, yetkililerin artan borcu azaltmak amacıyla emlak şirketlerinin krediye erişimini kısıtladığı 2020 yılından bu yana benzeri görülmemiş bir baskı altında.

O tarihten bu yana China Evergrande ve Country Garden gibi büyük şirketler sallantıda kalırken, düşen fiyatlar tüketicileri gayrimenkule yatırım yapmaktan alıkoydu.

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Pekin, sektörü canlandırmayı amaçlayan bir dizi önlem açıkladı. Bunlar arasında ilk kez ev sahibi olacaklar için asgari peşinat oranını düşürmek ve hükümetin ticari gayrimenkul satın alabileceğini önermek de yer alıyor.

Ancak bunlar güveni artırmada başarısız oldu ve konut fiyatları düşmeye devam etti.

YEREL YÖNETİMLERİN BORCU BASKI YARATIYOR

Çin'in merkezi hükümetine göre, yerel yönetimlerin 5,6 trilyon dolarlık artan borç yüküyle karşı karşıya kalması ekonomi üzerinde ek bir baskı yaratıyor.

Salı günü Merkez Bankası Başkanı ile birlikte konuşan Ulusal Mali Düzenleme İdaresi Müdürü Li Yunze, Pekin'in gayrimenkul ve yerel yönetim borç risklerini çözmede aktif olarak işbirliği yapacağını söyledi.