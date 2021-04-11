Çiftçinin elinde kalan vatandaşa dağıtılacak | Ekonomi Haberleri

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Toprak Mahsulleri Ofisi’nin çiftçinin elinde kalan ürünleri satın alarak vatandaşa ücretsiz dağıtılması talimatı verdi.

Hürriyet gazetesinden Özgür Altuncu'nun haberine göre; Toprak Mahsulleri Ofisi çiftçiden 250-300 ton yemeklik patates, 40 bin ton kuru soğan, 75 bin ton çeltik satın alacak. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli yazılı açıklamasında şunları belirtti: “Çiftçi Kayıt Sistemi’ne (ÇKS) kayıtlı üreticilerden, üretici örgütlerimiz aracılığıyla 2020 yılı mahsulü olan patates 25 kilogramlık çuvallanmış olarak kilogram başına 85 kuruştan satın alınacaktır. Aynı şekilde kuru soğan temin tedarik ve dağıtım işlemlerine de başlanmıştır.”

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